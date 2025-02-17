Ростовчане подали 88 заявлений на компенсации после атаки беспилотников

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Мэрия Ростова-на-Дону отчиталась о выплате материальной помощи 38 обратившимся за компенсацией ущерба от атаки дронов, еще 50 обращений находятся в работе.

Как писал "Кавказский узел", к 10 февраля властям поступило 24 заявления на оформление единовременной выплаты пострадавшим от атаки дронов в Первомайском районе.

В ночь на 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Власти признали необходимость заменить окна в 76 квартирах. Мэрия приняла решение выделить из резервного фонда деньги для единовременной материальной помощи пострадавшим, сообщил и. о. мэра Александр Скрябин.

В Первомайском районе продолжаются работы по замене окон, включая "остекление балконов в оставшихся 22 квартирах", отчитался сегодня в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

По его данным, властям поступило 88 заявлений на единовременные выплаты. "Из резервного фонда уже направлены выплаты 38 гражданам в виде единовременной материальной помощи. В настоящее время в работе еще 50 новых обращений, и выплаты по ним будут осуществлены в ближайшее время", - написал чиновник.

Напомним, по данным властей, по меньшей мере одна женщина получила порезы осколками стекол в результате атаки беспилотников. По мнению источника в медицинских кругах, число пострадавших может быть больше, но не все обратились за медицинской помощью.

Ростовская область, как и другие регионы СКФО и ЮФО, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине.

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