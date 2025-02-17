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13:57, 17 февраля 2025

Подросток в Волгограде принес публичные извинения за съемку прилетов БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали 17-летнего волгоградца за съемку и публикацию видео прилетов беспилотников. Он публично раскаялся и извинился за видеоролик.

Как писал "Кавказский узел", власти Волгоградской области запретили публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Пользователи интернета подвергли запрет резкой критике, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что запрет обоснован и касается всех, за исключением публичной власти. 13 февраля депутаты облдумы приняли поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новые суммы штрафов за распространение сведений об атаках дронов. Волгоградцы выразили недоумение в связи с этим.

Ранее суммы штрафов для граждан составляли от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. Теперь для граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Силовики задержали 17-летнего волгоградца, который снял на видео атаку БПЛА и выложил видео с комментариями в сеть. На видео попали кадры падения обломков беспилотника на крышу многоквартирного дома, о чем позже сообщили в администрации региона, пишет со ссылкой на правоохранительные органы телеграм-канал V102.RU.

Сам подросток извинился на камеру. "Я заснял ролик для того, чтобы уведомить своих друзей о том, что творится в Кировском районе. Я не знал, что последствия будут настолько плохими. Я хочу сказать, что я поддерживаю всех наших на СВО. Я всегда рад помочь и отдать долг своей стране и Родине. Я честно хочу извиниться и раскаяться за то, что сделал", - сказал юноша после задержания.

На видео, которое снял подросток, запечатлен инцидент, произошедший 15 февраля. Тогда на юге Волгограда обломки БПЛА упали на кровлю жилого дома и повредили припаркованный автомобиль. Легкие травмы получил один человек, врачи оказали ему необходимую помощь, сообщили региональные власти.

Инцидент с задержанием подростка прокомментировал волгоградский политолог Вадим Шумилин. "Наступил момент истины. Целый ряд крупнейших русскоязычных телеграм-каналов опубликовал не согласованную с властями информацию о налете беспилотников на Волгоград и даже вроде как видео работы ПВО (на котором, правда, ничего не видно). Кроме того, различные медиа и соцсети России и зарубежья продолжают описывать удары по другим регионам, что также запрещено недавним постановлением губернатора Волгоградской области. Ждем, последует ли расправа над охальниками по всей строгости волгоградского подзаконного акта", - цитирует Шумилина V1.RU.

После начала военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам дронов. Так, 8 февраля в Волгоградской области обломки дрона упали на территорию нефтеперегонной станции, 3 февраля в регионе было сбито 25 дронов.

Отметим, что сегодня регионы России вновь подверглись атакам беспилотников. 45 БПЛА были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, 26 - над Краснодарским краем и Ростовской областью.

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Автор: "Кавказский узел"

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