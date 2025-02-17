Более 20 домов повреждены после атаки беспилотников на Кубани

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Жители поврежденных домов, в которых невозможно проживание, временно разместились у родственников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на территорию Краснодарского края была совершена массированная атака БПЛА. После падения обломков в поселке Ильский Северского района повреждены, по предварительным данным, 12 домов, пострадала одна женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В результате атаки беспилотников на территории Северского и Славянского районов Краснодарского края повреждения получили более двух десятков частных домов, уточнил оперштаб региона.

"В поселке Ильском (Северского района) начался обход пострадавших домовладений. Для оценки ущерба сформировали комиссию. Всего в единую диспетчерскую службу Северского района поступило 19 сообщений от жителей после атаки БПЛА", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, повреждены еще три дома и автомобиль в Славянском районе. Обломками выбиты окна, также пострадала кровля в одном из строений.

В результате атаки БПЛА повреждено остекление жилых и хозяйственных строений, в некоторых дворах обломки упали в огород. Жители поврежденных домов, в которых невозможно проживание, временно разместились у родственников, пишет со ссылкой на администрацию муниципалитета "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 10 февраля атакам дронов подверглись Краснодар, поселок Афипский в Краснодарском крае, а также Ростовская область. Были обезврежены девять беспилотников. В Краснодаре обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки.

Кроме того, в Краснодарском крае после начала военной операции на Украине периодически происходят пожары на нефтеперерабатывающих заводах. В частности, на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар в феврале 2024 года, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.

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