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10:14, 16 февраля 2025

Девять бойцов из Волгоградской области убиты в СВО

Орден Мужества. Фото: администрация Казбековского района Дагестана https://t.me/kazbek_admin/17204

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Абросимов, Геннадий Васяев, Александр Волосатов, Максим Гук, Серккали Карищев, Сергей Кужекин, Евгений Писаревский, Станислав Репин и Геннадий Ханумян убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1122 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 15 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1113 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убиты военнослужащие Евгений Абросимов, Геннадий Васяев, Александр Волосатов, Максим Гук, Серккали Карищев, Сергей Кужекин, Евгений Писаревский, Станислав Репин и Геннадий Ханумян. Военный комиссар Волжского Александр Тащилкин и заместитель главы города Юрий Жучков передали их родственникам ордена Мужества, которым бойцы награждены посмертно, сообщила 5 февраля "Лента новостей Волжского".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1122 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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