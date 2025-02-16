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08:26, 16 февраля 2025

Один человек задержан на акции протеста в Батуми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Батуми задержали Гиорги Сихарулидзе, принимавшего участие в акции протеста против преследования властями активистов.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 15 февраля активисты провели в Тбилиси шествие с требованием освободить всех задержанных на акциях протеста, в том числе журналистку Мзию Амаглобели.

Участники акции протеста в Тбилиси зачитали около здания парламента письма заключенных. Отец студента Звиада, Зураб Цецхладзе, прочитал письма сына из тюрьмы. В Грузии в последнее время распространилась инициатива – жители пишут письма даже незнакомым заключенным. В свое письмо люди вкладывают конверт с обратным адресом, передал корреспондент "Кавказского узла".

На месте акции протеста дежурили силовики, однако никого задерживать не стали. Главные требования протестующих остались прежними – назначение новых выборов и освобождение политических заключенных.

Из-за акции протеста проспект Руставели был перекрыт. Перед парламентом протестующие установили специальный ящик для отправки писем политзаключенным. Участники акции запустили в небо бумажные фонари, отметило сегодня ночью в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".  

Акция протеста также прошла в Батуми, активисты провели несколько шествий, а затем собрались у Конституционного суда. Причиной протеста послужили задержания активистов за то, что они будто бы заблокировали дорогу. При этом сами активисты утверждают, что они просто ходили по пешеходному переходу.

Силовики задержали участника акции протеста Гиорги Сихарулидзе, полиция заявила, что он задержан в административном порядке, сообщил сегодня ночью телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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