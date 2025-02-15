Защита Ягублу указала на подтверждение его невиновности материалами дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе судебного процесса над Тофигом Ягублу 14 февраля были исследованы антенные данные телефонов сотовой связи фигурантов дела, запрошенные у операторов сотовой связи. По данным защиты, эта информация подтвердила ложность обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2024 года два свидетеля дали в суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности Тофига Ягублу. 10 января Ягублу заявил в суде, что материалы дела сфальсифицированы. После спора с обвиняемым судья удалил из зала нескольких слушателей, пришедших поддержать политика.

Член координационного центра НСДС и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был арестован в декабре 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", заявила защита. Судебный процесс начался 14 июня 2024 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

14 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу Тофига Ягублу были заслушаны антенные данные телефонов сотовой связи фигурантов дела, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази.

Это судебное заседание можно считать кульминацией судебного следствия

«Вчерашнее судебное заседание можно считать кульминацией судебного следствия, - рассказала сегодня Хази. - Невиновность моего отца была подтверждена документальными сведениями, представленными по запросу самого суда. Были представлены антенные данные с телефонов моего отца, оговоривших моего отца другого обвиняемого Эльнура Мамедова (Вагифоглу) и так называемого потерпевшего Эльшана Гусейнова».

По ее словам, во-первых, антенные данные подтвердили, что в утверждаемые следствием день и время передачи Ягублу денег в поселке Забрат-1, его там не было.

По версии следствия, Ягублу обещал признанному потерпевшим Эльшану Гусейнову визу с последующим получением гражданства Германии в обмен на денежное вознаграждение, а Мамедов выступал посредником в этой сделке. Согласно материалам дела, деньги были переданы Мамедовым Ягублу около 16 часов 8 декабря 2023 года в поселке Забрат. 29 ноября 2024 года допрошенный в суде генерал-майор юстиции в отставке Видади Миркамал сообщил, что в указанное время Тофиг Ягублу находился на его даче в поселке Пиршаги, где проводилось заседание координационного центра НСДС.

«Антенные данные подтвердили, что 8 декабря 2023 года с 3 часов дня до семи 7 часов вечера, отца в поселке Забрат-1 не было. Эти данные указывают на траекторию его движения в тот день: он направился из дома в поселке Гарачухур в поселок Пиршаги, где находился до семи часов - принимал участие в заседании Национального совета. Они ехали вместе с активистом Кенаном Зейналовым, и это подтверждается антенными данными Зейналова», - продолжила Хази.

Видади Миркамал и Кенан Зейналов могут подтвердить, что в момент, когда Ягублу, по версии следствия, получил деньги в поселке Забрат, он на самом деле находился в 23 километрах от этого места - в поселке Пиршаги, рассказал ранее адвокат Ягублу Немат Керимли. "Гусейн Мелик вместе с Тофигом Ягублу ходил на судебные процессы по делу ученого Губада Ибадоглу. Мелик может подтвердить, что другой обвиняемый [Эльнур Мамедов] впервые пришел знакомиться с Ягублу во время суда над Ибадоглу, а не знает его с начала нулевых годов, как он утверждает. Майя Ягублу расскажет суду, как полиция во время обыска подложила деньги в дом политика", - сказал адвокат.

Во-вторых, далее отметила Хази, антенные данные Ягублу и другого обвиняемого 8 декабря 2023 года не пересекались.

«А значит, Мамедов не мог встретиться с отцом в поселке Забрат-1 и передать ему там денег. Кроме того, подтвердилась ложь Мамедова о том, что якобы отец из денег, переданных ему, три тысячи манат (1800 долларов) вернул Мамедову в качестве вознаграждения за «посредничество». Мамедов утверждал, что после встречи с отцом он поехал в город Хырдалан в свой офис. Однако антенные данные выявили, что ни в тот день, ни в последующие дни в Хырдалан он не ездил», - добавила Хази.

В-третьих, далее сказала дочь политика, антенные данные не стыкуются с показаниями Мамедова в суде. «Мамедов утверждал, что позвонил отцу от станции метро «Короглу» и они договорились встретиться в поселке Забрат-1. Но он не уточнил, где конкретно в Забрате-1, - поселок-то большой. С другой стороны, антенные данные не подтвердили, что Мамедов был у станции «Короглу». На вопросы отца и его адвоката Мамедов и потерпевший Гусейнов не могли дать внятных ответов. Председательствующий судья Эльнур Нуриев и гособвинитель всячески пытались увести их от вопросов, усматривая в настойчивости защиты «давление» на участников процесса», - заметила Хази.

Оглашение антенных данных стало окончательным развалом версии обвинения

Адвокат Ягублу Немат Керимли подтвердил сказанное Хази. «Оглашение антенных данных стало окончательным развалом версии обвинения. Другой обвиняемый Мамедов и потерпевший Гусейнов не могут утверждать, что в тот день у них не было мобильных телефонов или они были у других лиц. Ибо они сами подтверждают переговоры между с Ягублу по мобильным телефонам. После всего этого не остается другого варианта, как оправдать Ягублу, если суд действительно беспристрастен», - сказал Керимли.

По его словам, Ягублу сам на процессе 14 февраля выдвинул три ходатайства: заслушать в суде понятых, прослушать голосовые сообщения между обвиняемым Мамедовым и потерпевшим Гусейновым и прекратить уголовное производство в виду фальсификации доказательств.

«У нас есть вопросы к понятым. Надо выяснить, как получилось, что они - жители отдаленных районов страны - в день обыска в доме Ягублу оказались на периферийной улице бакинского пригорода Гарачухур, где кроме местных жителей и их гостей никто не бывает. Следствие утверждает, что между Мамедовым и Гусейновым были голосовые сообщения. Если это так, то пусть представят их, посмотрим, что они обсуждали. А ходатайство о прекращении уголовного дела основано на опровержении версии обвинения многочисленными фактами, выявленными в ходе процесса, в том числе антенными данными», - сказал адвокат.

По его словам, суд оставил ходатайства не рассмотренными. «Очевидно суд объявит свои решения по ходатайствам на следующем заседании, которое назначено на 15.30 на 19 февраля», - сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о проведении 14 февраля заседания по делу Ягублу. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.