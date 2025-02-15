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00:43, 15 февраля 2025

Восемь бойцов из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Гимельшпак, Андрей Ленденев, Евгений Бирт, Денис Мединский, Алексей Александров, Аслан Сиротенко, Алексей Ситников и Алексей Квачев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 77 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 22 ноября 2024 года официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 69 бойцов из Адыгеи.

Контрактник Дмитрий Гимельшпак из поселка Краснооктябрьский летом 2024 года поступил на военную службу по контракту в должности стрелка-сапера. Убит 7 октября 2024 года. Указом президента РФ за мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он награжден орденом Мужества посмертно, сообщил 14 февраля глава Майкопского района Михаил Марьин в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена матери бойца.

8 февраля он сообщил, что в зоне СВО убиты Андрей Ленденев, Евгений Бирт и Денис Мединский. Андрей Ленденев находился в зоне СВО с 2022 года, был командиром саперного взвода саперной роты. Убит в августе 2024 года в Запорожской области.

Ефрейтор Евгений Бирт служил по контракту, занимал должность разведчика-снайпера. Убит в результате атаки беспилотников в июле 2024 года. Денис Мединский служил стрелком мотострелкового механизированного батальона, убит в августе  2023 года, указано в сообщении.

5 февраля он сообщил, что убиты Алексей Александров и Аслан Сиротенко. Ранее также глава района информировал, что в военной операции убиты старший лейтенант Алексей Ситников и младший сержант Алексей Квачев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 77 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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