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22:44, 14 февраля 2025

Армения отвергла обвинения Азербайджана в ущербе экологии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Именно Азербайджан несет ответственность за нанесенный в последние годы ущерб окружающей среде, заявил офис представительства Армении по международным вопросам, указав, что отвергает обвинения Азербайджана и требования компенсации за ущерб экологии.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан подал в отношении Армении в международный арбитражный суд в Гааге иск с требованием компенсации за экологический ущерб и уничтожение природы Карабаха и Восточного Зангезура.

12 февраля 2025 года Армения получила исковое заявление Азербайджана в рамках арбитражного разбирательства по Бернской конвенции 1979 года о сохранении дикой флоры и фауны Европы и природной среды их обитания, сообщил сегодня офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Согласно сообщению, это соответствует процессуальному календарю, утвержденному арбитражным трибуналом после первых судебных слушаний 12 апреля 2024 года, в ходе которых были вынесены ряд благоприятных решений для Республики Армения.

"Армения намерена решительно защищать свою позицию в данном разбирательстве. Юридическая позиция Азербайджана основана на таком толковании и применении Бернской конвенции, которое не соответствует ее целям и сути – содействовать сотрудничеству между государствами для охраны дикой флоры, фауны и их природной среды", - говорится на официальном сайте Офиса представителя.

Также отмечается, что вопреки утверждениям Азербайджана, отчеты Программы ООН по окружающей среде и других независимых организаций фактически подтверждают, что именно Азербайджан несет ответственность за нанесенный в последние годы ущерб окружающей среде. "Армения намерена отвергнуть необоснованные требования Азербайджана, включая требование компенсации", - указано в заявлении.

Согласно данным офису представителя, с момента присоединения к Бернской конвенции Армения последовательно привержена своим обязательствам по охране дикой природы и окружающей среды региона. Это, как отмечается в сообщении, отражается как в экологической политике страны, так и в ее активном участии в работе Постоянного комитета Бернской конвенции.

"Кавказский узел" также писал, что 19 ноября 2024 года Азербайджан подал против Армении в международный арбитражный суд в Гааге иск о незаконном использовании энергоресурсов во время карабахского конфликта.

Напомним, 12 ноября 2024 года Международный суд ООН отклонил оба предварительных возражения Азербайджана по жалобе Армении на убийства и пытки армян в ходе карабахской войны 2020 года. МИД Азербайджана назвал ложными доказательства, представленные Арменией в иске против Азербайджана в Международный суд ООН.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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