Азербайджан потребовал от Армении возместить ущерб экологии

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Азербайджан подал в отношении Армении в международный арбитражный суд в Гааге иск с требованием компенсации за экологический ущерб и уничтожение природы Карабаха и Восточного Зангезура.

По данным министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, в отношении Армении в Постоянный Арбитражный суд в Гааге подан иск с требованием компенсации за экологический ущерб и уничтожение уникальной природы Карабаха и Восточного Зангезура.

Речь идет о негативном воздействии на сотни видов дикой природы и их среды обитания в период, когда азербайджанские территории находились под контролем Армении, а также о масштабной вырубке лесов, добыче полезных ископаемых и строительстве гидроэлектростанций, привело сегодня агентство АПА сообщение министерства.

Иск подан 12 февраля, на основании Конвенции "Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе" ("Бернская конвенция") 1979 года. Он является первым известным межгосударственным арбитражным процессом на основании этой конвенции, отметил сегодня "Азертаг" со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что 19 ноября 2024 года Азербайджан подал против Армении в международный арбитражный суд в Гааге иск о незаконном использовании энергоресурсов во время карабахского конфликта.

Напомним, 12 ноября 2024 года Международный суд ООН отклонил оба предварительных возражения Азербайджана по жалобе Армении на убийства и пытки армян в ходе карабахской войны 2020 года. МИД Азербайджана назвал ложными доказательства, представленные Арменией в иске против Азербайджана в Международный суд ООН.

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