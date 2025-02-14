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07:59, 14 февраля 2025

Российский блогер оспорил отказ властей Грузии в убежище

Алексей Кунгуров, фото: https://vk.com/wall-54236151_14201?lang=en

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Кунгуров, покинувший Россию из-за уголовного преследования, обжаловал в суде отказ властей Грузии предоставить ему политическое убежище.

Как писал "Кавказский узел", Грузия и Армения не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, указали в марте 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники. В этих странах высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, пояснили они.

13 февраля Тбилисский горсуд принял к рассмотрению дополнительные свидетельства защиты о том, что в России нарушены права блогера журналиста Алексея Кунгурова. В частности, адвокат Русудан Мчедлишвили представила судье Иванэ Агниашвили постановления ФСБ о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Кунгурова и решение Лефортовского райсуда Москвы о заочном аресте Кунгурова, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.

В 2023 году в связи с уголовным преследованием в России Кунгуров подал заявление миграционному департаменту о предоставлении политического убежища в Грузии. Однако департамент отказал, сославшись на то, что в России не зафиксировано массового нарушения прав человека.

"У вас нет индивидуального обстоятельства, что в случае вашего заключения под стражу вы столкнетесь с реальным риском пыток, бесчеловечного обращения, унижающего достоинство, или наказания. Также в соответствии с полученной информацией, в Российской Федерации не фиксируются факты неоправданного насилия, внутреннего или внешнего конфликта или массового нарушения прав человека", - говорится в решении, выданном Алексею Кунгурову миграционным департаментом Грузии.

Представитель департамента в суде отказалась отвечать на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, были ли в распоряжении ведомства документы о возбуждении уголовного дела против Кунгурова в России.

Однако во время заседания выяснилось, что эти данные у департамента есть. Это произошло тогда, когда судья Иванэ Агниашвили принял у адвоката документы, полученные из России, и попросил передать один экземпляр этих документов представителю миграционного департамента. "У нас уже есть все документы", - заявила судье представитель департамента, однако судья настоял, пояснив, что такова процедура. После этого адвокат Русудан Мчедлишвили передала и суду и представителю департамента пакет документов вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Согласно постановлению ФСБ, Кунгуров обвиняется в том, что 15 апреля 2016 года выступил на "Первом съезде народной журналистики" в Парк-отеле "Олимпиец" (город Химки Московской области) и в конце своей речи заявил: "Просто будьте готовы в нужный момент сами стать лидерами в своем хуторе". Эти слова следователи расценили как "призывы к совершению действий, направленных на насильственный захват власти", и возбудили дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"; предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы).

По мнению адвоката Русудан Мчедлишвили, эти обвинения в адрес Кунгурова являются нарушением права на свободу слова, и, поскольку суд в России избрал в качестве меры пресечения содержание обвиняемого под стражей, Алексей имеет право на соискание политического убежища.

"Это политически мотивированное преследование, поэтому наша правозащитная организация “Правовая Грузия” (некоммерческая организация, которая бесплатно ведет в судах Грузии и в ЕСПЧ дела людей, чьи права были нарушены. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") сочла нужным защищать интересы Алексея Кунгурова в суде", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Русудан Мчедлишвили.

Сам Алексей Кунгуров рассказал, что живет в Грузии с января 2020 года, а об уголовном деле узнал еще тогда, когда жил в Москве. "Я вышел с утра с младшей дочкой пяти лет в магазин, когда ко мне подбежали полицейские, схватили меня вместе с дочкой, посадили в автомобиль и отвезли в КПЗ, где предъявили обвинение в нарушении [статьи] административного кодекса о распространении экстремистских материалов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Девочка была со мной за решеткой, пока мать не забрала ее

По его словам, в течение четырех часов, пока жена не приехала в изолятор за дочкой, пятилетняя девочка находилась вместе с ним в камере. "Девочка была со мной за решеткой, пока мать не забрала ее", - сказал Алексей Кунгуров.

На следующий день суд приговорил Кунгурова к 15 суткам административного ареста. Когда он отбывал срок ареста, к нему пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму и заявили, что в отношении него возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ.

По словам Алексея Кунгурова, он ожидал, что его задержат по истечении срока ареста, однако он вышел на свободу на сутки раньше, чем рассчитывал. "Мой адвокат обжаловал в апелляционном суде решение об административном аресте. Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без удовлетворения, однако то время, что я провел в КПЗ, было засчитано в 15-дневный срок ареста, так что я вышел на сутки раньше. Эти сутки я и использовал, чтобы собраться и улететь из Москвы на самолете в Гюмри", - рассказал он.

Полагали, что я нахожусь в тюрьме

Он пояснил, что не находился в тот момент в розыске. "Центр "Э" и ФСБ полагали, что я нахожусь в тюрьме, а если человек в тюрьме, то его никто в розыск объявлять не будет. Так что меня спокойно выпустили из Москвы. Но зато в Гюмри меня очень долго мурыжили пограничники, проверяя паспорт. И все же я заехал в Армению, а после этого прибыл в Грузию", - рассказал Алексей Кунгуров.

По словам Кунгурова, это уже второе уголовное дело в России,возбужденное в отношении него. Первое было возбуждено в 2016 году из-за его статьи о бомбардировках российских летчиков в Сирии. Суд приговорил Кунгурова к двум годам лишения колонии, этот срок он отбыл в спецблоке, рассказал Кунгуров.

Алексей Кунгуров - оппозиционный блогер, публицист и писатель, "жестко критиковавший внутреннюю и внешнюю политику современной российской власти", говорится в "Списке лиц, признанных политическими заключенными Правозащитным центром «Мемориал», на 27 июля 2017 года". (Правозащитный центр "Мемориал" был включен в реестр иностранных агентов и ликвидирован по решению суда.) "Уголовное дело в отношении него укладывается в общую картину преследования независимых блогеров и журналистов и является явно неправомерным. [...] Признан политзаключенным, так как уголовное преследование осуществляется по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию содержания под стражей", - заявили правозащитники.

По словам Кунгурова, в октябре 2020 года к нему переехали из России жена и двое детей (сын пошел в четвертый класс, а дочка - в первый). В настоящее время семья купила участок с домом и обустраивает свой быт. Кунгуров не планирует никуда уезжать.

"В 2023 году у меня истек срок действия моего зарубежного российского паспорта, и я попросил политического убежища. Я предоставил миграционной службе все материалы, однако они приняли решение отказать мне. Я намерен добиваться своего", - сказал он. По мнению Кунгурова, ему не грозит депортация, поскольку Россия не требовала его высылки, а он сам не нарушал режима пребывания в Грузии.

Следующее заседание суда по делу о предоставлении политического убежища Алексею Кунгурову судья назначил на 27 мая.

Напомним, грузинские пограничники нередко отказывают во въезде в страну гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. В феврале 2024 года в Грузию не пустили российского активиста Максима Иванцова. Произвольные отказы иностранцам во въезде в Грузию нарушают закрепленный в Конституции принцип равенства, заявила грузинская НПО "Центр социальной справедливости".

Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, сказал ранее "Кавказскому узлу" грузинский аналитик Давид Авалишвили.

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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