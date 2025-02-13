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18:50, 13 февраля 2025

Боец из Камышина убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Щеглов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1108 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1107 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Юрий Щеглов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1108 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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