Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Шамиль Муртазаев из Светлоярского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1107 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля стало известно, что на Украине убит Вячеслав Колесников из Урюпинского района. Он стал, по меньшей мере, 1106-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в военной операции.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне проведения военной операции на Украине убит Шамиль Муртазаев из Светлоярского района, сообщила 3 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Червленовского сельского поселения.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1107 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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