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14:56, 12 февраля 2025

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Колесников из Урюпинского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1106 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1105 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб Вячеслав Колесников, 1997 года рождения, сообщила 3 февраля на своей странице во "Вконтакте" администрация Россошинского сельского поселения Урюпинского района.

Колесников был убит 20 декабря 2024 года, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1106 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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