ЕСПЧ признал нарушение прав жительницы Майского

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Европейский суд по правам человека счел обоснованной жалобу жительницы Майского Ольги Ольховой, которая была оштрафована по обвинению в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Майский райсуд приговорил местную жительницу Ольгу Ольхову к штрафу в 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии ее публикацию в соцсети. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе это решение, отклонив все ходатайства защиты, в том числе о проведении экспертизы.

Ольхова не признала вину. По ее словам, при опросе силовики оказывали на нее давление, после чего заставили написать объяснительную с признанием. Адвокат Ольховой указал, что аккаунт, в котором была размещена публикация, ей не принадлежит. Суд проигнорировал аргументы защиты, а силовики не привели доказательств вины Ольховой.

ЕСПЧ признал нарушение прав Ольги Ольховой, оштрафованной в 2022 году на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии, говорится в публикации, размещенной 11 февраля на сайте суда.

Интересы заявителя представлял в ЕСПЧ адвокат Андрей Сабинин. Сумма компенсации Ольховой "будет определена", указано в публикации.

Напомним, в июне 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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