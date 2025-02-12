RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:55, 12 февраля 2025

ЕСПЧ признал нарушение прав жительницы Майского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека счел обоснованной жалобу жительницы Майского Ольги Ольховой, которая была оштрафована по обвинению в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Майский райсуд приговорил местную жительницу Ольгу Ольхову к штрафу в 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии ее публикацию в соцсети. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе это решение, отклонив все ходатайства защиты, в том числе о проведении экспертизы.

Ольхова не признала вину. По ее словам, при опросе силовики оказывали на нее давление, после чего заставили написать объяснительную с признанием. Адвокат Ольховой указал, что аккаунт, в котором была размещена публикация, ей не принадлежит. Суд проигнорировал аргументы защиты, а силовики не привели доказательств вины Ольховой.

ЕСПЧ признал нарушение прав Ольги Ольховой, оштрафованной в 2022 году на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации армии, говорится в публикации, размещенной 11 февраля на сайте суда.

Интересы заявителя представлял в ЕСПЧ адвокат Андрей Сабинин. Сумма компенсации Ольховой "будет определена", указано в публикации.

Напомним, в июне 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:31, 12 февраля 2025
Боец из Избербаша убит на Украине
08:31, 12 февраля 2025
Контрактник из Беслана убит в военной операции
06:52, 12 февраля 2025
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к колонии пятерых украинских военнопленных
15:28, 11 февраля 2025
Военный из Дагестана убит в военной операции
14:52, 11 февраля 2025
Три человека арестованы по делу о нападении на полицейского в Дербенте
08:29, 11 февраля 2025
Военные уточнили число сбитых на юге России дронов
Все события дня
Новости
Табличка при входе в ЦИК Абхазии. Фото "Кавказского узла"
07:52, 12 февраля 2025
Аналитики оценили предвыборную кампанию в Абхазии
Военный в части. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
09:21, 11 февраля 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
Спецоперация на Северном Кавказе. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета, http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kchr-v-hode-kto-neytralizovany-pyatero.html
01:59, 11 февраля 2025
Неделя с 3 по 9 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Мурат Хоконов. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Сделано в КБР" от 07.11.24, https://www.youtube.com/watch?v=qk1L0Spbilc
00:54, 11 февраля 2025
Мурат Хоконов потребовал извинений за незаконные увольнения от руководства КБГУ
Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
10:59, 10 февраля 2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:38, 11 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Спор за гектар. Жителя станицы вытесняют с арендованного им участка
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Блогеры
Фото
18:38, 11 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Спор за гектар. Жителя станицы вытесняют с арендованного им участка
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
16:59, 1 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Превышение... В Нальчике осудили двух сотрудников ДПС
Фото
11:05, 31 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Последняя прогулка. В Нальчике негодяй убил 87-летнюю бабушку просто так
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
11 февраля 2025, 21:15
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
11 февраля 2025, 18:46
Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя

Леван Микаа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=76pX-X-_UPE
11 февраля 2025, 13:47
ФСБ разъяснила причину лишения гражданства Микаи

Шахназ Бейляргызы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaderzana-zurnalistka-saxnaz-beilyargyzy-602101
11 февраля 2025, 12:23
Комитет по защите журналистов призвал освободить Шахназ Бейляргызы

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше