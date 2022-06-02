Жительница Майского обжаловала штраф за дискредитацию армии

02 июня 2022, 17:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Майском оштрафовал местную жительницу Ольгу Ольхову, проигнорировав аргументы защиты, а силовики не привели доказательств вины Ольховой в дискредитации военных, указал ее защитник.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что Майский райсуд приговорил местную жительницу Ольгу Ольхову к штрафу в 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных из-за публикации в соцсети. Ольхова не признала вину, а аккаунт, в котором была размещена публикация, ей не принадлежит, заявила защита.

После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), силовики стали составлять протоколы по этой статье, в том числе на авторов публикаций и комментариев в интернете. Так, 18 мая суд в Дагестане счел дискредитацией военных комментарий местного жителя Увайса Гаджиева в Telegram-канале.

Жительница Майского Ольга Ольхова подала апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии на решение о штрафе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" супруг Ольховой и ее юридический защитник Максим Миленко.

По его словам, в протоколе не содержалось "никаких подробностей, никаких доказательств" правонарушения, а была лишь ссылка на часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. При этом вину Ольховой должны были доказывать те, кто привлек ее к ответственности, однако силовики, составлявшие протокол, в суд не явились, сказал он.

Суд в постановлении о штрафе сослался на материалы дела, в частности, на протокол об административном правонарушении, из которого следует, что Ольга Ольхова "примерно 5 марта выложила в социальной сети Instagram* на своей странице картинку, на которой изображена автомашина с символом Z и собака, справляющая нужду на указанный символ". Опубликованное изображение направлено на дискредитацию вооруженных сил России, решил районный суд.

"У меня есть официальный ответ из министерства обороны, в котором говорится, что буквы Z и V не являются официальными символами российской армии", - сказал Миленко корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в судебном заседании он просил прекратить производство по делу ввиду отсутствия в действиях Ольховой состава административного правонарушения.

Также он пояснил, что этот аккаунт в Instagram его подзащитной не принадлежит, и доказательств обратного в деле не представлено.

Изначально Ольга Ольхова при опросе и в объяснениях давала признательные показания, "так как впервые оказалась в такой ситуации, была напугана, не знала, как себя вести, на нее оказывалось давление, ей угрожали тюремным сроком", сказал Максим Миленко, добавив, что действия силовиков они не обжаловали.

Также защита обратила внимание суда, что, согласно письму замначальника главного военно-политического управления ВС РФ от 28 апреля 2022 года, знаки Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки.

Однако суд не счел этот аргумент убедительным. "Ссылка защитника на то обстоятельство, что согласно письму замначальника главного военно-политического управления ВС РФ от 28 апреля 04 2022 года, знаки Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки, не исключает вины в совершении административного правонарушения в действиях Ольховой О.А., поскольку в этом же письме указано, что в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами… следовательно, Ольхова О.А., разместив в свободном доступе указанное выше изображение, подрывала доверие к проведению специальной военной операции", - говорится в постановлении суда.

Суд также учел, что при предварительном опросе Ольхова дала признательные показания, хоть и сообщила, что не преследовала цели дискредитировать вооруженные силы.

Максим Миленко выразил надежду на то, что удастся оспорить постановление и добиться его отмены, и добавил, что 30 тысяч рублей - сумма для их семьи ощутимая.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.