Мэрия Еревана расширила льготы на проезд в общественном транспорте

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Совет старейшин Еревана одобрил новый пакет поправок, который расширяет круг льготных пользователей транспорта. Изменения вступят в силу с 1 марта.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля активисты провели акцию протеста против подорожания проезда в общественном транспорте Еревана и агитировали пассажиров не платить больше 100 драмов (около 0,25 доллара) за поездку. Многие пассажиры поддержали протест. 2 февраля оппозиционные депутаты Совета старейшин призвали горожан не платить за поездки, чтобы добиться от мэрии отмены решения о повышении тарифов. 3 февраля к протестам присоединились ереванские студенты.

31 января Совет старейшин Еревана утвердил проект документа о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на 50% – со 100 драмов до 150 драмов. За этот проект проголосовали 33 из 65 депутатов, оппозиционные фракции "Мать Армения" и "Национальный прогресс" бойкотировали голосование.

Совет старейшин Еревана одобрил 11 февраля новый пакет поправок, касающихся общественного транспорта. За проект проголосовали 33 депутата, "против" - 17.

В ходе заседания Совета старейшин, которое транслировалось в прямом эфире на официальной странице столичного муниципалитета, заместитель мэра Сурен Григорян, представил изменения в проект, отметив, что расширяется круг льготных категорий пользователей транспорта.

По его словам, воспользоваться транспортными льготами, наряду с другими категориями, теперь смогут также пенсионеры, не имеющие регистрации в Ереване.

"Право на бесплатный проезд также предоставляется детям с инвалидностью. Кроме того, после обсуждений с гражданами было решено предоставить бесплатный проезд родителям, имеющим четырех и более детей, независимо от их возраста", - отметил Григорян. Ранее эта льгота касалась только семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми.

Кроме того, согласно новому пакету, количество поездок по однодневному и семидневному билетам стало неограниченным. Время действия билета на одну поездку увеличено с 90 минут до 180 минут, а срок использования билета на 10 поездок увеличен с 30 до 45 дней.

С 1 февраля 2025 года в Ереване действуют новые правила оплата проезда. Ранее использовался единый билет стоимостью 100 драмов, а с введением новой системы появились тарифные пакеты, а стоимость разовой поездки возросла со 100 до 150 драмов. Разные группы, в том числе оппозиционные партии в Совете старейшин, организовывают протестные акции в транспорте, призывая пассажиров бойкотировать решение мэрии о повышении тарифов на проезд.

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