Число пострадавших от мазута птиц выросло в Сочи

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За полтора месяца в сочинский центр спасения птиц поступило около 300 испачканных мазутом птиц, а лишь за последние двое суток привезли 50 чомг. Волонтеры отметили нехватку рабочих рук.

Как писал "Кавказский узел", специалисты создали в Анапе центр по имитации выпуска птиц на волю. После очистки птиц от мазута орнитологи помещают их в специальный бассейн, в котором созданы условия, приближенные к условиям в открытом море. 8 февраля в Сочи были выпущены первые птицы, прошедшие реабилитацию в этом центре. За последние несколько дней в ставропольском центре реабилитации "Пеликан" не погибла ни одна птица, пострадавшая от разлива мазута в Черном море, сообщили сегодня волонтеры.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сотрудники и волонтеры Сочинского географического общества отмечают увеличение количества испачканных мазутом птиц в акватории города-курорта, сообщил пресс-секретарь общества Александр Блинов.

"Около 50 загрязненных мазутом чомг доставлены за последние двое суток в сочинский центр спасения птиц на улице Звездной, 14", -привел его слова "Интерфакс"

По его словам словам собеседника агентства, ранее таких птиц было меньше. "По мнению ученых, это связано с миграцией планктона и рыбы на юг черноморского побережья. Вслед за ними за кормовой базой в район Большого Сочи полетели птицы, часть которых получила загрязнение в районе крушения танкеров в Керченском проливе", - отметил Блинов.

Руководитель штаба добровольцев в Сочи Александр Зобнин подчеркнул, что "в связи с резким ростом числа пострадавших птиц остро ощущается нехватка рабочих рук для отмывки птиц, их лечения, кормления и реабилитации", говорится в сообщении агентства.

Штаб в Сочи по оказанию помощи водоплавающим птицам работает на базе Сочинского географического общества с 27 декабря. За 1,5 месяца волонтёрами было спасено более 300 птиц. "Не все они выжили после контакта с токсичным веществом, однако штаб верит, что важна каждая спасенная жизнь - и продолжает работу. Поэтому сейчас штабу в Сочи очень нужны руки для мойки, лечения, ухода за птицами", - написала в Telegram-чате "Разлив мазута в Черном море", на который подписаны 85 401 человек, Дарья Попова. Она отметила, что у штаба нет возможности помочь с расселением иногородних волонтеров и пригласила жителей Сочи поучаствовать в спасении птиц.

"Кавказский узел" также писал, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи рассказали ранее волонтеры. В одной из партий, доставленных в центр реабилитации "Пеликан", выжили только 5% птиц, а всего из привезенных туда птиц выжили 17%.

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