Специалисты создали в Анапе центр по имитации выпуска птиц на волю

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После очистки птиц от мазута орнитологи помещают их в специальный бассейн, в котором созданы условия, приближенные к условиям в открытом море.

Как информировал "Кавказский узел", 6 февраля волонтеры заявили, что краснодарские чиновники должны проверить условия содержания отмытых от мазута и переданных в орнитологические центры и питомники птиц. В тот же день штаб по поиску и спасению птиц приостановил свою деятельность.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В центре реабилитации в анапском селе Витязево оборудованы специальные бассейны, в которые 7 февраля запустили первых птиц. В бассейнах поддерживается температура около +8 градусов – примерно такой температуры сейчас вода у берегов Сочи. Именно там орнитологи предлагают выпускать птиц. Место выбрали из-за благоприятного прогноза, сообщил в своем телеграм-канале 7 февраля оперативный штаб Краснодарского края.

В одних бассейнах с поганками живут мальки карасей и насекомые, птицам приходится охотиться, чтобы добыть пропитание. Такой подход даёт пернатым возможность восстановить навыки. Также по нахождению в бассейне специалисты определяют, насколько восстановилось оперение после всех процедур. Птица должна долгое время находиться в воде и не намокать, сказано в сообщении.

"Единственное, что проблема, это с погодой. Мы сейчас пытаемся согласовать выпуск со стороны Сочи. Потому что у нас в бассейнах 8-9 градусов вода. И это примерно температура моря как-раз со стороны Сочи. Там хорошая погода, там штиль на ближайшую неделю", – приведены в сообщении слова руководителя центра реабилитации Ксении Михайловой.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В одной из партий, доставленных в центр реабилитации "Пеликан", выжили только 5% птиц, а всего из привезенных туда птиц выжили 17%.

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