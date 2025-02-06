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18:00, 6 февраля 2025

Приостановлен поиск пострадавших от мазута птиц под Анапой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поиск пострадавших от мазута птиц под Анапой приостановлен на время шторма. Уборку мазута тоже нужно временно прекратить, заявил волонтерский центр.

Как писал "Кавказский узел", к 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. 4 февраля новые выбросы мазута были обнаружены на берегу моря.

В Анапе 6-7 февраля ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с и волн до 3,5 метров, сообщил волонтерский центр "Спасаем море". 

"Штаб по поиску и спасению птиц приостановил свою деятельность. К сожалению, сегодня мы не сможем заниматься спасением птиц.  Также настоятельно рекомендуем воздержаться от работ на прибрежных территориях тем, кто занимается сбором мазута. Ваша безопасность — это самое важное!", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Оперштаб Краснодарского края сегодня в своих сообщениях упоминал о шторме, но продолжал  публиковать отчеты о работе волонтеров на берегу.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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