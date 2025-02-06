Приостановлен поиск пострадавших от мазута птиц под Анапой

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Поиск пострадавших от мазута птиц под Анапой приостановлен на время шторма. Уборку мазута тоже нужно временно прекратить, заявил волонтерский центр.

Как писал "Кавказский узел", к 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. 4 февраля новые выбросы мазута были обнаружены на берегу моря.

В Анапе 6-7 февраля ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с и волн до 3,5 метров, сообщил волонтерский центр "Спасаем море".

"Штаб по поиску и спасению птиц приостановил свою деятельность. К сожалению, сегодня мы не сможем заниматься спасением птиц. Также настоятельно рекомендуем воздержаться от работ на прибрежных территориях тем, кто занимается сбором мазута. Ваша безопасность — это самое важное!", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Оперштаб Краснодарского края сегодня в своих сообщениях упоминал о шторме, но продолжал публиковать отчеты о работе волонтеров на берегу.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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