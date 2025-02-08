Армения и Азербайджан обсудили проблему пропавших без вести

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Представители Армении и Азербайджана в ходе встречи на границе договорились продолжить обсуждения судьбы военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Как писал "Кавказский узел", после войны 2020 года без вести пропавшими считаются 195 человек, из которых 175 - военнослужащие, 20 - мирные жители. Представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявляет о 80 насильственно исчезнувших, однако, по ее словам, Баку отказывается предоставлять о них какую-либо информацию.

На армяно-азербайджанской границе состоялась встреча комиссий двух стран, занимающихся вопросами военнопленных, заложников и пропавших без вести, сообщила 7 февраля Служба национальной безопасности Армении.

По информации ведомства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам выяснения судьбы без вести пропавших и договорились, что обсуждения между комиссиями будут продолжены на основе взаимного согласия. Подробности встречи не сообщаются.

"У меня есть большая надежда, что удастся выяснить судьбу более чем 1000 наших соотечественников, которые пропали без вести как в 1990-х годах, так и во время 44-дневной войны", - написала на своей странице в Facebook* эксперт по правовым вопросам ОО "Защита прав без границ" Анна Меликян.

Она также отметила, что в рамках фактологического расследования, проведенного после 44-дневной войны 2020 года, их организация зафиксировала десятки случаев насильственного исчезновения. По этим фактам направлялись обращения в специализированные структуры, однако Азербайджан отрицает, что указанные люди находятся под его контролем.

Меликян добавила, что судьбы еще более чем 770 человек, пропавших без вести в 1990-х годах, не выяснены. "Не предпринимались системные усилия, а их семьи не получили от нашего общества того внимания, которого заслуживали", - написала она.

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