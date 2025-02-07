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09:30, 7 февраля 2025

Контрактник из Володарского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ханаткали Ситалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 439 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 438 бойцов из Астраханской области.

6 февраля прошло прощание с председателем районной организации ветеранов-пограничников Ханаткали Ситалиевым, убитым в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района. "В декабре 2024 года он принял решение уехать добровольцем на специальную военную операцию", - отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 439 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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