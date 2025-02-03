Двое военных из Астраханской области убиты на Украине

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Алексей Бусыгин и Анатолий Беляев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 438 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 436 бойцов из Астраханской области.

В Икрянинском районе прошли похороны Алексея Бусыгина, убитого 24 июня 2024 года в военной операции на Украине, сообщила 27 января на своей странице во "ВКонтакте" районная администрация. "Алексей родился в 1987 году в селе Трудфронт. Закончил Трудфронтскую среднюю школу. В 2006 году проходил срочную военную службу в г. Волгоград в ракетных войсках. После службы в армии работал рыбаком на тоне «Глубокая». В мае 2024 года добровольцем ушёл в зону СВО", - говорится в публикации.

24 января администрация Черноярского района сообщила, что в военной операции погиб Анатолий Беляев. "Анатолий Беляев родился 14 апреля 1969 года, житель с. Черный Яр. Погиб 15 января 2025 года", - говорится в публикации на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 438 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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