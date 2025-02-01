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10:39, 1 февраля 2025

Боец из Астраханской области убит в СВО

Тимур Абаков. Фото: пресс-служба администрации Енотаевского района Астраханской области – https://vk.com/wall-148170770_8787

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Абаков из Енотаевского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 436 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 28 января стало известно, что на Украине убит Камил Тангалиев из Енотаевского района. Он стал, по меньшей мере, 435-м бойцом из Астраханской области, который был официально признан убитым в специальной военной операции (СВО).

В СВО убит уроженец Ленино, военнослужащий-контрактник Тимур Абаков. До службы по контракту он получил профессию юриста в Астраханском госуниверситете, затем служил срочную службу в армии. Абаков за боевые заслуги имел государственные награды, сообщила 26 января администрация Енотаевского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 436 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Камил Тангалиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Енотаевского района от 27.01.25, https://t.me/enotaevskiy_rayon/7997
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