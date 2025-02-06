Волонтеров обеспокоила статистика выживаемости птиц в "Сафаре-парке"

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Краснодарские чиновники должны проверить условия содержания отмытых от мазута и переданных в орнитологические центры и питомники птиц, заявили волонтеры.

Как информировал "Кавказский узел", "Сафари-парк" в Краснодаре стал одним из главных мест, куда отправлялись на выхаживание пострадавшие от мазута птицы. Волонтеры потребовали от властей Кубани вести учет прошедших реабилитацию птиц. 15 января "Сафари-парк" объявил о готовности выпустить 45% отмытых от мазута птиц. По данным оперштаба Краснодарского края на 31 января в «Сафари-парк» доставили 1 962 птиц, из них выпустили 245. Выпуски проводили: 1 января (45 особей) и 3 января (200 особей). На реабилитации в «Сафари-парке» оставалось 17 особей.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Около 2000 птиц было передано в "Сафари-парк" из Анапы, рассказала "Кавказскому узлу" один из координаторов штаба "Спасаем море" Гоар Ованесова.

"Причины падежа птиц неизвестны. Анализом этой ситуации должно заниматься Минприроды, однако, никакой информации о причинах нам пока не сообщали", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее информации 17 уцелевших особей из "Сафари парка" забрали и вывезли обратно в реабилитационный центр в Анапе. В настоящее время количество отлавливаемых птиц в Анапе значительно уменьшилось, однако, центры по реабилитации птиц остаются открытыми для тех малочисленных особей, которых доставляют небольшими количествами из заповедника Утриш его сотрудники или вылавливают одиноких особей волонтеры Анапы.

Член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков отметил, что сами волонтеры ведут статистику отмытых птиц и переданных на реабилитацию в парки и зоопарки. Один из них – это "Сафари-парк", который больше всех принял птиц на реабилитацию.

"По нашим данным, которые мы ведем, отмывая птиц и передавая их на реабилитацию, в "Сафари-парк" поступило почти 2000 птиц. Когда мы услышали о падеже птицы, то попытались получить информацию от "Сафари-парка", почему так получилось. Мы никого не обвиняли, мы просто хотели знать почему погибла птица. То ли мы делали как волонтеры что-то неправильно, то ли парк содержал не так нужно, то ли птица была уже заранее обречена на гибель", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация "Сафари-парка" волонтерам информацию не предоставила. "Нам просто дали понять, что это не нашего ума дело и что это дело Минприроды – разбираться в причинах. Смогу вас уверить, что у волонтеров, которые спасали эту птицу, просто шок. Многие плачут навзрыд, потому, что они вкладывали душу и сердце в спасение каждой особи", – отметил Чириков.

"Это огромный труд: выловить, отмыть от мазута, высушить, кормить, лечить, не отходить от этих коробок круглосуточно, потом бережно доставлять в надежде, что в этих парках и зоопарках так же бережно к ним будут относиться и мы вместе спасем этих уникальных птиц. И вдруг, что мы узнаем через два месяца этой не простой работы? Что все, что мы делали, было напрасно. Это огромная моральная травма", – подчеркнул он.

"Главное, что мы так и не знаем причину, по которой погибло столько птицы", – акцентировал он внимание

Чириков высказал предположение, что не зря активных волонтеров категорически отказывались пропускать в "Сафари-парк" в Краснодаре, чтобы провести общественную инспекцию и убедиться в том, что птицы содержаться должным образом.

"Эти птицы, которых мы спасали, попали в сложную ситуацию. Они получили первую и необходимую медпомощь. Были отмыты и очень важно было, чтобы они продолжили реабилитацию, чтобы полностью поправиться в течении полугода или года и в условиях, приближенных к естественным", – отметил эколог.

Не были созданы условия имитирующие водоемы и ту среду, в которой обитают птицы. Нужна была вентиляция с имитацией ветра, потому что эти птицы живут именно на ветру. Также неизвестно, чем их кормили. Вновь привезенных птиц вбрасывали в клетки к тем, которые там уже были, продолжил он.

Говорить о конкретных причинах падежа птиц невозможно из-за отсутствия заключений о их вскрытии и причинах гибели, отметил аналитик. "На сайте Минприроды такая информация отсутствует", – отметил он.

Чириков также отметил, что в заповедник Утриш вход волонтерам запрещен, но некоторым удалось проникнуть и снять видео, которое разошлось по соцсетям. Из рассказа очевидцев и видео следует, что в самом заповеднике есть мазут, который не убирают. Так же волонтеры обнаружили много тушек погибших птиц, которых тоже не убирают. По информации Гоар Ованесовой, руководству заповедника волонтерское движение предлагало помощь, но им ответили, что справятся сами.

Гоар Ованесова пояснила, что статистики по количеству волонтеров не ведется, потому что фактически эту цифру невозможно сосчитать точно, так как люди приезжают на разные сроки и происходит постоянная миграция. Однако она отметила, что заметно стало меньше волонтеров и на пляжах, и в центрах по реабилитации птиц. Тех, кто мыл птиц и еще остается, отправляют просеивать песок на пляжи и собирать мазут. По ее информации, волонтеры нужны именно на работу по сбору мазута на пляжах и сейчас стало известно, что с некоторыми вузами Краснодара удалось заключить соглашения, чтобы на время каникул приезжали студенты.

Волонтер и строитель по специальности Сергей Рысев, который одним из первых приехал в Анапу из одного из регионов Севера России, рассказал, что оставил работу и второй месяц находится в Анапе, но, после пренебрежительно отношения к волонтерскому труду со стороны некоторых чиновников у него пропало желание продолжать трудиться.

"Узнав о том, что погибло около 2000 птиц в "Сафари-парке", я был шокирован и позавчера по своей инициативе выехал из Анапы в Краснодар, чтобы поговорить откровенно и честно с руководством парка и узнать причину, по которой столько птиц вдруг погибло. Я лично несколько раз сопровождал и перевозил из Анапы в Краснодар живых и почти здоровых, нуждающихся только в реабилитации спасенных волонтерами птиц. И меня даже на порог не пускали в этот парк, чтобы я мог зайти туда и посмотреть условия, в которых их помещают", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ему все же удалось один раз побывать в "Сафари-парке". "То, что я увидел, меня совершенно не вдохновило. Диких птиц просто сваливали, без какого-либо учета и бережного отношения. Когда позавчера я приехал, чтобы осведомиться по какой причине столько птиц погибло, я увидел как эти же коробки только уже с мертвыми птицами грузят на машину Роспироднадзора, как мне сказали – для отправки на утилизацию. Там были разные чиновники, но никто из них мне не ответил на мой главный вопрос: почему погибли птицы?" – рассказал волонтер.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием администрации "Сафари-парка".

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