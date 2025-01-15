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20:02, 15 января 2025

Сафари-парк в Краснодаре объявил о готовности выпустить 45% отмытых от мазута птиц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ветврачи разрабатывают график выпуска в естественную среду обитания 45% птиц, находящихся в сафари-парке в Краснодаре. Поступающие сейчас птицы находятся в тяжелом состоянии из-за интоксикации мазутом, открытие центра помощи в Анапе поможет сократить потери птиц при транспортировке, указали ветврачи.

Как писал "Кавказский узел", внутренние органы отловленных на Кубани птиц повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В последней партии доставленных в центр реабилитации животных "Пеликан" выжило только пять процентов птиц, всего из привезенных сюда птиц выжили 17% пострадавших в результате разлива мазута. Пользователи Telegram потребовали предоставить статистику по другим центрам, куда отправляли птиц после отмывки от мазута в Анапе.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

45% птиц, находящихся после обработки от мазута в сафари-парке в Краснодаре, готовы к возвращению в естественную среду обитания, разрабатывается график их выпуска, сообщили в администрации Краснодарского края.

"Уход за птицами, привезенными из Анапы, осуществляют круглосуточно, у специалистов есть в наличии все необходимые ветпрепараты. При необходимости ветеринары назначают препараты, активных питомцев перемещают в бассейн для самостоятельного очищения. По словам специалистов, 45% пернатых, находящихся в реабилитационном центре Краснодара, готовы вернуться в естественную среду обитания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте по итогам посещения реабилитационного центра вице-губернатором Романом Лузиновым.

Краевые власти добавили, что в реабилитационном центре также берут пробы для исключения вируса гриппа у птиц. Как отметил Лузинов, эксперты ведут работы по разработке графика выпуска птиц в природу и утверждают соответствующие места, где можно будет это сделать. В этих работах задействованы ученые, представители министерства природных ресурсов и краевого департамента ветеринарии, говорится в сообщении, которое процитировало ТАСС.

Волонтер Сергей Рысев отчитался в своем Telegram-канале, что в Сафари-парк в Краснодаре были отправлены еще 26 птиц, среди них две чернозобые гагры, одна лысуха, одна серощекая поганка и 22 большие поганки. 

Другой волонтер, сопровождавший автобус, сообщил, что дороге одной из птиц стало нехорошо, она стала циклично хрипеть, словно задыхаясь, Ветеринары, которые сопровождали автобус не смогли помочь птице, проинформировал волонтер, который ведет свой Telegram-канад под ником Pupsik – is a state of mind.

"Они умирают, до транспортировки, во время и после... Волонтёры – ловцы, мойщики, врачи, стараются делать всё возможное на каждом этапе... Но шансов мало, реабилитационный центр "Пеликан" пишет о 17% выживших... мы очень стараемся, чтоб спасённых птиц было больше", - говорится в сообщении.

Открытие полноценного центра реабилитации птиц в Анапе позволит помогать им восстанавливаться для возвращения в природу без перевозки в другие города, так как переезд - очень сильный стресс для диких птиц, рассказала ветеринарный врач Анастасия Тимофеева. По ее словам, в новом центре птицы будут плавать в среде, которая приближена к естественной среде обитания. "Мы будем оценивать их состояние - готова ли птица к выпуску, восстановилось ли у нее перо", - заявила она на видео, которое сегодня опубликовано в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

В целом сейчас поступает меньше птиц, но их состояние более тяжелое, сообщил ветеринарный врач департамента ветеринарии Краснодарского края Александр Малахов. Он пояснил, что птицы, которые поступали в первое время, были больше загрязнены, но менее подвергнуты интоксикации. "Сейчас птицы менее загрязнены, но они дольше находились в воде и на берегу после разлива мазута. Пернатые поступают в центр в состоянии средней тяжести и тяжелом. У нас в этом плане, как у ветеринаров, работы добавилось", - приводятся его слова в другом видео.

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Автор: "Кавказский узел"

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