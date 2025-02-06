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00:48, 6 февраля 2025

Десять бойцов с Кубани убиты в военной операции

Портреты двух убитых бойцов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Тбилисского района от 05.02.25, https://t.me/smi_tbilisskaya/18069?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Угрюмов, Иван Парахин, Николай Головко, Андрей Каширин, Сергей Буц, Василий Овчинников, Дмитрий Красиков, Иван Евик, Александр Пряткин, Федор Чеглаков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 663 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 4 февраля власти и силовики признали убитыми как минимум 653 бойцов из Краснодарского края.

Александр Угрюмов и Иван Парахин убиты в военной операции на Украине, сообщила 5 февраля администрация Тбилисского района в своем Telegram-канале , отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции убиты Николай Головко, Андрей Каширин, Сергей Буц, Василий Овчинников, Дмитрий Красиков, Иван Евик, Александр Пряткин, Федор Чеглаков.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 663 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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