Десять бойцов с Кубани убиты в военной операции

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Александр Угрюмов, Иван Парахин, Николай Головко, Андрей Каширин, Сергей Буц, Василий Овчинников, Дмитрий Красиков, Иван Евик, Александр Пряткин, Федор Чеглаков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 663 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 4 февраля власти и силовики признали убитыми как минимум 653 бойцов из Краснодарского края.

Александр Угрюмов и Иван Парахин убиты в военной операции на Украине, сообщила 5 февраля администрация Тбилисского района в своем Telegram-канале , отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции убиты Николай Головко, Андрей Каширин, Сергей Буц, Василий Овчинников, Дмитрий Красиков, Иван Евик, Александр Пряткин, Федор Чеглаков.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 663 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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