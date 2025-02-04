RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:10, 4 февраля 2025

Боец с Кубани убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Буров из Кущевского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 653 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 2 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 652 бойцов из Краснодарского края.

Военнослужащий из станицы Кисляковской Кущевского района Юрий Буров убит в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил 23 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Совет Кисляковского сельского поселения.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 653 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в СВО. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:00, 3 февраля 2025
Суд отказался восстановить в должности главу Тляратинского района
17:07, 3 февраля 2025
Двое военных из Астраханской области убиты на Украине
14:31, 3 февраля 2025
Два бойца из Волгограда убиты в военной операции
14:05, 3 февраля 2025
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Кубани
13:59, 3 февраля 2025
Пожар произошел на астраханском заводе после атаки беспилотников
13:19, 3 февраля 2025
Замгубернатора Ростовской области заподозрена в аферах с кредитами
Все события дня
Новости
Волонтер убирает загрязненный песок. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11:15, 4 февраля 2025
В песке на пляжах Анапы обнаружен опасный канцероген
Танкер "Волгонефть-239". Фото: Минтранс России/Telegram
10:57, 4 февраля 2025
Специалисты пообещали досрочный демонтаж кормы танкера "Волгонефть-239"
Ксения Абрамова с мужем Алексеем. 8 января 2023 года. Фото Ксении Абрамовой
00:58, 4 февраля 2025
Алексей Абрамов назван пропавшим без вести
Дайвер обследует дно. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23:02, 3 февраля 2025
Дайверы обследовали дно близ Большого Утриша
Уборка пляжа от мазута. Фото: Telegram_канал: мэрия Анапы
14:05, 3 февраля 2025
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Кубани
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Акция протеста в Тбилиси. 4 февраля 2025 г. Фото: Netgazeti https://t.me/Tbilisi_life
04 февраля 2025, 09:07
Протестующие в Тбилиси потребовали соблюдения прав вынужденных переселенцев

Сотрудники полиции задерживают активиста. Тбилиси, 2 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
03 февраля 2025, 15:24
Полиция сообщила о 31 задержанном на акции протеста в Тбилиси

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 февраля 2025, 09:38
Дагестан третий раз подвергся атаке дронов

Потасовка учителей в школе села Хлют. Кадр видео из телеграм-канала "Новости ННТ" https://t.me/newsnnt/9081
02 февраля 2025, 14:58
Директор школы в Дагестане отстранен после потасовки учителей

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше