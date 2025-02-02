Двое бойцов с Кубани убиты в военной операции

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Валерий Шиханов и Роман Кваша из Павловского района убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 652 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 2 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 650 бойцов из Краснодарского края.

Военнослужащие Валерий Шиханов и Роман Кваша убиты в военной операции, каждый из них награжден орденом Мужества посмертно, сообщил 14 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Павловского района Роман Парахин.

Таким образом, официально признаны убитыми в специальной военной операции (СВО) не менее 652 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в СВО. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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