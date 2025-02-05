RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:01, 5 февраля 2025

Натиг Джавадлы отказался давать показания следствию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Натиг Джавадлы, арестованный по делу Meydan TV, отказался давать показания следствию, назвав обвинение в контрабанде валюты абсурдным. 

"Кавказский узел" писал, что 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Апелляционный суд 23 января отказался удовлетворить жалобу на отказ в переводе Джавадлы под домашний арест.

 Нет ни одного доказательства причастности Джавадлы к контрабанде

Авокат Зибейда Садыгова 4 февраля встретилась с Джавадлы в Шувеланском СИЗО-3. «Следственное действие было связано не лично с Натигом Джавадлы, а в общем с делом Meydan TV. Следствие представило результаты одной из экспертиз. Джавадлы отказался подписывать этот документ. Он заявил, что отказывается от дачи показаний и подписания каких-либо документов в рамках следствия. Он объяснил это тем, что предъявленное ему обвинение ему не понятно и его никак не касается. Нет ни одного доказательства причастности Джавадлы к действиям, классифицируемым в уголовном законодательстве как «контрабанда». Натиг Джаважды считает обвинение абсурдом, он более 30 лет известен в Азербайджане как честный и беспристрастный журналист», - сказала Садыгова.

Обвиняемый согласно законодательству имеет право не давать показания, указала адвокат. «Натиг Джавадлы не видит смысла давать показания следствию, потому что его необоснованный арест априори свидетельствует о необъективности следствия. Он считает бесполезным отвечать на вопросы следствия, доказывать свою невиновность перед следователями, поскольку его арест, как и его коллег, является политическим заказом. При этом Джавадлы соблюдает те процессуальные действия, которые необходимы в будущем для оспаривания дела в ЕСПЧ», - пояснила адвокат.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Шахназ Бейляргызы. Скриншот фото с сайта Toplum TV от 05.02.25, https://toplummedia.tv/siyaset/pspan-stylefont-size18pxspan-stylefont-familytimes-new-romantimesserifstrongjurnalist-sahnaz-beylerqizi-saxlanilibstrongspanspanp
22:36, 5 февраля 2025
Журналистка Шахназ Бейляргызы задержана в Баку
Елена Хахалева в годы работы судьей. Скриншот фото из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", от 13.07.2020. https://t.me/bbbreaking/56471.
19:54, 5 февраля 2025
Суд в Баку освободил Елену Хахалеву
Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
15:36, 5 февраля 2025
Состояние Афгана Садыгова во время сухой голодовки ухудшилось
Эмин Ибрагимов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/byvshemu-diplomatu-eminu-ibragimovu-predyavleny-obvineniya/
15:00, 5 февраля 2025
Суд в Баку отказался перевести Ибрагимова под домашний арест
На месте крушения рейса Баку - Грозный. 25 декабря 2025 г. Фото: Акимат Мангистауской области
12:44, 5 февраля 2025
Бакинские аналитики сочли чрезмерно осторожным отчет о крушении Embraer
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:06, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
Россия ответила "по-русски"...
Фото
17:12, 3 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Причины экстремизма, о которых не скажут
Фото
17:37, 2 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанский футбольный клуб убрал из названия чужое слово
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
16:06, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
Россия ответила "по-русски"...
Фото
09:13, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
5
Пашинян понял, другие - нет
Фото
19:33, 4 февраля 2025
Ветер с Апшерона
2
Государство крадет, и граждане тоже
Фото
16:31, 4 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Скоро все откроется. А напряжение растет
Фото
17:12, 3 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Причины экстремизма, о которых не скажут
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
05 февраля 2025, 17:12
Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

Уборка мазута на побережье. Январь 2025 года. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
05 февраля 2025, 13:59
Мать студента из Анапы опровергла версию о причинах его смерти

Атака беспилотников в Астрахани. 3 февраля 2025 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=dpSTyGBaVxY
05 февраля 2025, 12:58
Жители Астрахани пожаловались на запах газа после атаки беспилотников

На месте крушения рейса Баку - Грозный. 25 декабря 2025 г. Фото: Акимат Мангистауской области
05 февраля 2025, 12:44
Бакинские аналитики сочли чрезмерно осторожным отчет о крушении Embraer

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше