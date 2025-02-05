Натиг Джавадлы отказался давать показания следствию

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Журналист Натиг Джавадлы, арестованный по делу Meydan TV, отказался давать показания следствию, назвав обвинение в контрабанде валюты абсурдным.

"Кавказский узел" писал, что 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Апелляционный суд 23 января отказался удовлетворить жалобу на отказ в переводе Джавадлы под домашний арест.

Нет ни одного доказательства причастности Джавадлы к контрабанде

Авокат Зибейда Садыгова 4 февраля встретилась с Джавадлы в Шувеланском СИЗО-3. «Следственное действие было связано не лично с Натигом Джавадлы, а в общем с делом Meydan TV. Следствие представило результаты одной из экспертиз. Джавадлы отказался подписывать этот документ. Он заявил, что отказывается от дачи показаний и подписания каких-либо документов в рамках следствия. Он объяснил это тем, что предъявленное ему обвинение ему не понятно и его никак не касается. Нет ни одного доказательства причастности Джавадлы к действиям, классифицируемым в уголовном законодательстве как «контрабанда». Натиг Джаважды считает обвинение абсурдом, он более 30 лет известен в Азербайджане как честный и беспристрастный журналист», - сказала Садыгова.

Обвиняемый согласно законодательству имеет право не давать показания, указала адвокат. «Натиг Джавадлы не видит смысла давать показания следствию, потому что его необоснованный арест априори свидетельствует о необъективности следствия. Он считает бесполезным отвечать на вопросы следствия, доказывать свою невиновность перед следователями, поскольку его арест, как и его коллег, является политическим заказом. При этом Джавадлы соблюдает те процессуальные действия, которые необходимы в будущем для оспаривания дела в ЕСПЧ», - пояснила адвокат.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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