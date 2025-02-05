Пять бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции

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Хусей Ижаев, Александр Аров, Асламбек Коков, Ренат Отеев и Руслан Бостанов убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 94 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 января власти назвали имена как минимум 89 бойцов из Карачаево-Черкесии, убитых в военной операции на Украине.

Лейтенант Хусей Ижаев 12 августа 2024 убит в Курской области, сообщила сегодня в своем telegram-канале администрация Малокарачаевского района, отчитываясь о передаче его семье ордена Мужества.

38-летний ефрейтор Александр Аров служил помощником гранатометчика в составе гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии, он был убит 19 сентября 2023 года, говорится в сообщении об открытии мемориальной доски от 3 февраля.

28-летний военнослужащий Асламбек Коков был убит 7 ноября 2022 года, говорится в сообщении от 24 января.

Ранее районные власти также сообщали, что в зоне военной операции на Украине убиты Ренат Отеев и Руслан Бостанов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 94 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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