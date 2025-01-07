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16:24, 7 января 2025

Трое военнослужащих из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции

Мемориальная доска в Исправненской сельской школе. Скриншот фото из Telegram-канала администрации села от 03.12.24, https://t.me/ispravadmin/470

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Середа, Геннадий Неминущий и Евгений Коломойцев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 89 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 января власти назвали имена как минимум 86 бойцов из Карачаево-Черкесии, убитых в военной операции на Украине.

Александр Середа, Геннадий Неминущий и Евгений Коломойцев убиты в специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Исправненского сельского поселения Зеленчукского района, отчитываясь об открытии в школе, где они учились мемориальной доски. Подробности убитых бойцах в сообщении в Telegram-канале сельской администрации не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 89 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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