Ефрейтор из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Юрий Дуля из станицы Кардоникской убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена по меньшей мере 86 убитых военных из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 31 декабря власти официально признали убитыми на Украине не менее 2664 бойцов из СКФО, в том числе 85 - из Карачаево-Черкесии.

Имя убитого на Украине ефрейтора назвал глава администрации Зеленчукского района Александр Шайдаров, отчитавшись в своем телеграм-канале о вручении родителям Юрии Дуля посмертной награды.

Дуля был награжден орденом Мужества посмертно. В сообщении чиновников не уточняется, когда, где и при каких обстоятельствах был убит военный из Кардоникской.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 86 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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