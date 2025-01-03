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21:48, 3 января 2025

Ефрейтор из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Дуля из станицы Кардоникской убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена по меньшей мере 86 убитых военных из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к 31 декабря власти официально признали убитыми на Украине не менее 2664 бойцов из СКФО, в том числе 85 - из Карачаево-Черкесии. 

Имя убитого на Украине ефрейтора назвал глава администрации Зеленчукского района Александр Шайдаров, отчитавшись в своем телеграм-канале о вручении родителям Юрии Дуля посмертной награды.

Дуля был награжден орденом Мужества посмертно. В сообщении чиновников не уточняется, когда, где и при каких обстоятельствах был убит военный из Кардоникской. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 86 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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