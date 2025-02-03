Отменены результаты выборов в одном из муниципалитетов Азербайджана

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Центризбирком Азербайджана отменил результаты выборов в Баджираванском сельском муниципалитете Имишлинского района. Также отменены результаты голосования на одном участке на выборах в Насиминский муниципалитет Баку.

Как писал "Кавказский узел", голосование на муниципальных выборах в Азербайджане прошло 29 января 2025 года. Выборы сопровождались нарушениями, были зафиксированы случаи повторного голосования и вбросы бюллетеней, сообщила кандидат в члены муниципального совета Насиминского района Баку, активистка Джамиля Алишева. Активист Ахмед Мамедли, который зафиксировал на видео случаи нарушений на участке в Баку в ходе муниципальных выборов, столкнулся с угрозами физической расправой. Муниципальные выборы в Азербайджане не были свободными и не отражали волеизъявление людей, заявила оппозиционная партия "Мусават". Ни один из ее кандидатов не прошел в муниципалитеты. О несправедливости выборов заявила и независимый кандидат Джамиля Алишева.

На 8071 место в 685 муниципальных советах претендовали 16 096 кандидатов. Из них 8110 (50,4 %) являлись кандидатами от правящей партии "Ени Азербайджан", 388 (2,4 %) – представителями 23 партий, а 7591 (47,1%) – самовыдвиженцами.

ЦИК Азербайджана на своем заседании 3 февраля рассмотрел обращения и жалобы на предполагаемые нарушения в ходе муниципальных выборов. С учетом выявления "обстоятельств, не позволяющих определить достоверность волеизъявление избирателей" на избирательных участках N№ 42, 43, 44 и 46 Имишлинского избирательного округа № 81 результаты голосования в них были признаны недействительными, говорится в сообщении ЦИК.

В связи с этим ЦИК отменил выборы в Баджираванском сельском муниципалитете Имишлинского района, далее сказано в пресс-релизе.

Как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" и в этом муниципалитете выборы проводились всего на пяти избирательных участках, и отмена результатов голосования на четырех участках повлекла признание выборов недействительными по всему муниципалитету.

ЦИК также признал недействительными результаты выборов на избирательном участке №30 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

Однако это решение не повлияло на исход выборов по всему Насиминскому муниципалитету Баку, поскольку нарушения были зафиксированы только на одном из 38 участков в округе, пояснил источник в ЦИК.

Один из местных активистов в Имишли сказал корреспонденту "Кавказского узла", что муниципальные выборы, на которых распределялись места в Баджираванском муниципалитете, не вызвали политическую борьбу.

"Скорее всего, эта была борьба между местными клановыми группировками за влияние. Такая внутриобщинная борьба в этом селе существует еще с советского времени. Возможно, какие-то кандидаты не согласились со списком, спущенным районными властями, сумели документально оформить нарушения, дело дошло до Баку, а в центре решили вообще отменить результаты голосования для демонстрации «демократичности» выборов", - сказал активист.

Как было видно по записям с веб-камер, установленных на избирательных участках, во многих местах часами не было избирателей

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы согласился, что отмена результатов на некоторых участках является созданием видимости "демократичности выборов".

"ЦИК после каждых выборов отменяет результаты голосования на нескольких или нескольких десятках избирательных участков, пытаясь создать видимость того, что выборы были «демократичными», а там, где были выявлены нарушения, результаты отменены. Однако сами данные о явке уже являются показателем того, что результаты выборов искажены и не отражают волю избирателей. По официальным данным, в выборах участвовали 31% избирателей, однако, как было видно по записям с веб-камер, установленных на избирательных участках, во многих местах часами не было избирателей. К тому же, судя также видеокадрам с участков вновь на выборах имели место традиционные фальсификации – «карусели», «вбросы», отсутствие подсчета голосов сразу по окончанию выборов, не выдача наблюдателем протоколов о результатах голосования. Что интересно, несмотря на выявления нарушений и видеосвидетельствах этого на многих участках Насими-Сабаильского избирательного округа N 23, там результаты признали недействительными только на одном участке. Это показатель формальности расследования фактов нарушений", - сказал Сулейманлы.

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