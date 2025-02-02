Азербайджанский активист Зейналов арестован по делу о наркотиках

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Суд в Баку отправил под арест на четыре месяца религиозного активиста Эльвина Зейналова, обвиняемого в хранении наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", Эльвин Зейналов был задержан 31 января перед продуктовым магазином в поселке Маштага неподалеку от своего дома. В тот же день силовики вернули его домой и провели обыск, во время которого объявили, что нашли марихуану. После этого Зейналова снова увезли. Сестра Зейналова рассказала, что силовики при ней положили что-то в карман брюк ее брата перед тем, как заявить, что нашли в этом кармане наркотики.

Эльвин Зейналов - верующий человек, он занимался поденными работами и на часть заработанных денег оказывал материальную помощь семьям арестованных, рассказала журналист Арзу Абдулла. Задержание Зейналова стало новым эпизодом преследования верующих в Азербайджане, согласился сокоординатор союза "За свободу политзаключенным" Эльшан Гасанов. Преследование верующих по обвинению в незаконном обороте наркотиков является распространенной практикой в стране, подчеркнул он.

Эльвину Зейналову предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, по решению суда он арестован, сообщила сегодня его мать Тарана Зейналова корреспонденту "Кавказского узла".

Его обвинили в преступлении, связанном наркотиками. Это откровенная ложь

Местонахождение Зейналова выяснилось вечером 1 февраля, сказала она. "Ближе к вечеру наконец нам официально подтвердили, что Эльвин содержался в главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Его обвинили в преступлении, связанном наркотиками. Это откровенная ложь. Эльвин верующий, он далек от таких вещей... Наркотики подложили в брюки Эльвина, когда они пришли с обыском к нам. Они вытащили брюки из шкафа и положили в карман что-то, а потом вытащили и сказали, что это наркотики. Вчера нам сказали, что Наримановский районный суд Баку арестовал его на период следствия на четыре месяца», - рассказала Тарана Зейналова корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что семья занята поиском адвоката для подачи апелляционной жалобы на решение об аресте.

Женщина отметила, что не располагает информацией о том, по какой конкретно статье УК обвиняют ее сына.

Судя по тому, что Зейналова задержало ГУБОП и суд отправил его под арест, активисту предъявили обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана, предположила журналист и защитница прав верующих Арзу Абдулла.

Эту статью мы называем «статьей верующих»

"Эту статью мы называем «статьей верующих». В последние годы по делам о наркотиках арестованы сотни человек. Как правило, первоначально верующим предъявляют обвинение по статье 234.4.3, которая предусматривает тюремное наказание от 5 до 12 лет. Потом в конце, суды во многих случаях «великодушно» переквалифицируют обвинение на другие пункты этой статьи, смягчая обвинения и приговаривая абсолютно невинных людей к 3-4 годам лишения свободы", - сказала Абдулла корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в МВД не удалось в связи с выходным днем в ведомстве, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в Азербайджане в 2024 году ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов, усугубились проблемы с условиями содержания в местах заключения, указала в годовом отчете азербайджанская правозащитная НПО "Линия защиты". В 2024 году в стране усилились репрессии и резко выросло число политзаключенных, констатировал ранее в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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