Семь детей госпитализированы с признаками отравления в санатории Ессентуков

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Дети из спортивной команды, отдыхавшие в санатории в Ессентуках, попали в больницу с признаками отравления.

Участники детской спортивной команды из Шебекино находились на отдыхе в Ессентуках.

Семеро из них почувствовали себя плохо, у них повысилась температура и появились симптомы отравления, сообщил 1 февраля в своем телеграм-канале мэр города Владимир Крутников.

По его словам, другие отдыхающие санатория на здоровье не жалуются, в здании проведены санитарная обработка и генеральная уборка, по факту массового отравления сформирован оперативный штаб. Следком проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокомментировал инцидент и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он сообщил, что поговорил по этому поводу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, который держит ситуацию на личном контроле.

"Кавказский узел" ранее писал, что в начале января группу детей, возвращавшихся из санатория Нальчика, сняли с поезда и госпитализировали в Минеральных Водах с симптомами кишечной инфекции. Работа санатория "Маяк", где отдыхали дети, была приостановлена.

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