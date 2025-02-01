Ягублу указал на нестыковки в версии обвинения

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Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу указал в суде на многочисленные противоречия в версии следствия и потребовал закрыть уголовное дело. Суд не удовлетворил его ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2024 года два свидетеля дали в суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности Тофига Ягублу. 10 января Ягублу заявил в суде, что материалы дела сфальсифицированы. После спора с обвиняемым судья удалил из зала нескольких слушателей, пришедших поддержать политика.

Член координационного центра НСДС и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был арестован в декабре 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", заявила защита. Судебный процесс начался 14 июня 2024 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 31 января продолжил исследование материалов дела Тофига Ягублу. После того, как судья Эльнур Нуриев зачитал протоколы, связанные с обыском в доме Ягублу, подсудимый заявил о фальсификации этих документов, передал корреспондент «Кавказского узла».

Протокол о допросе был составлен постфактум

«В протоколе указано, что следователь Абдулла Джалилли завершил допрос «потерпевшего» Эльшана Гусейнова в 16:00 14 декабря 2023 года. В тот же день в 17:50 Абдулла Джалилли и со своей группой начали обыскивать наш дом. Протокол о допросе был составлен постфактум. И это очень легко доказывается по хронологии событий. Между завершением допроса и началом обыска всего 1 час 50 минут. За это время физически невозможно было следователю составить обращение в суд на дачу разрешения на обыск, поехать в суд, получить ордер и потом с нынешними автомобильными заторами приехать из Наримановского району Баку на окраину – поселок Гарачухур и начать обыск», - сказал в суде Тофиг Ягублу.

По версии следствия, Ягублу обещал признанному потерпевшим Эльшану Гусейнову визу с последующим получением гражданства Германии в обмен на денежное вознаграждение, а Мамедов выступал посредником в этой сделке. Согласно материалам дела, деньги были переданы Мамедовым Ягублу около 16 часов 8 декабря 2023 года в поселке Забрат. 29 ноября 2024 года допрошенный в суде генерал-майор юстиции в отставке Видади Миркамал сообщил, что в указанное время Тофиг Ягублу находился на его даче в поселке Пиршаги, где проводилось заседание координационного центра НСДС.

Следователь со своей свитой спустился в эту комнату, и они сразу «нашли» деньги

Далее Ягублу указал на фальсификацию материалов самого обыска. «По материалам дела обыск и составление протокола заняли полтора часа. Но это также нереально. Если проводится реальный обыск, тщательно осматриваются все помещения, предметы, это занимает длительное время. Составление протокола, предоставление его на ознакомление присутствующим также занимает значительное время. У нас же дома не было обыска. Они ворвались к нам в дом, подняли мою супругу на второй этаж. Тем временем другие сотрудники зашли в спальню на первом этаже, подложили деньги под матрас, а потом следователь со своей свитой спустился в эту комнату, и они сразу «нашли» деньги как «вещественные доказательства». Интересно, что они дальше ничего не стали обыскивать», - сказал подсудимый.

Также он обратил внимание суда на то, что привлеченные к обыску в качестве понятых два человека являются жителями отдаленных районов Азербайджана. «Как же получилось, что они вдруг оказались на нашей узкой улице в поселке Гарачухур? Очевидно, что эти люди находятся в сотрудничестве с полицией. Иначе понятых могли бы пригласить и из соседних домов на нашей улице», - сказал Ягублу.

Его адвокат Немат Керимли заявил ходатайство о вызове в суд понятых. Однако гособвинитель выступил против, и суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Ягублу заявил также, что следователь внес в протокол неверные сведения о том, что супруга Ягублу отказалась подписывать протокол без объяснения причин.

Если бы они вели видеозапись обыска, то должны были бы фиксировать и заявления моей жены

«Другой фальсификацией стала запись в протоколе, что моя жена Мая Ягублу сказала, что обнаруженные деньги якобы «остались со свадьбы» нашей дочери [в качестве подарка от гостей свадьбы]. Это бесстыжая ложь. Ибо какая же сумма должна быть собрана на свадьбе, что спустя 4 года мы еще не потратили их? Если бы моя супруга хотела найти «ложные» объяснения происхождению денег, то она могла бы сказать, что эти деньги мы получили в качестве компенсаций по нескольким решениям ЕСПЧ по моим жалобам… Обыск проводился без видеозаписи. Они только вели фотосъемку. В какое время мы живем, чтобы не фиксировать обыск на видео? А причина в том, что если бы они вели видеозапись обыска, то должны были бы фиксировать и заявления моей жены. А она сказала, что деньги не имеют отношения к нам. Еще одна фальсификация в том, что экспертиза обнаружила на купюрах «отпечатки» только моих пальцев. По этой логике должны были остаться отпечатки пальцев «потерпевшего» Гусейнова и «посредника» Эльнура Мамедова (Вагифоглу)», - рассказал Тофиг Ягублу.

Он ходатайствовал о прекращении дела. «Уже почти год идёт процесс по моему делу. И я привел многочисленные доказательства своей невиновности и одновременно фальсификации дела. Прекратите это всё, положите конец моему незаконному аресту», - сказал Ягублу. Однако суд отклонил ходатайство и назначил следующее заседание на 14 февраля.

Дело шито белыми нитками

Версия обвинения "разваливается на глазах", прокомментировал после заседания адвокат Немат Керимли. "Дело шито белыми нитками. Нет ни одного доказательства вины Тофига Ягублу. Сама версия обвинения о том, что он кого-то обманывал в получении шенгенской визы, абсурдна. Потому что, согласно материалам дела, Ягублу была передана копия паспорта потерпевшего. Но виза должна ставиться в сам паспорт. Потерпевший это должен был знать потому, что ранее выезжал в страну, с которой у Азербайджана визовый режим», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

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