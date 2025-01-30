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15:31, 30 января 2025

Прокурор повторно затребовал 10 лет заключения для Гусейна Абдуллаева

Гусейн Абдулаев. Фото: https://www.massa.az/news/az/13449/gusejn-abdullaev-obratilsya-iz-tyurmy-k-prezidentu-azerbajdjana-

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиция обвинения не изменилась после обращения бывшего депутата парламента Азербайджана Гусейна Абдуллаева к Ильхаму Алиеву, прокурор вновь попросил приговорить обвиняемого к 10 годам колонии. Защита указала на отсутствие достоверных доказательств вины.

Как писал "Кавказский узел", бывший азербайджанский депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, с августа его состояние серьезно ухудшилось и угрожает жизни. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о срочных мерах для обследования и медицинской помощи Абдуллаеву. 20 сентября защита Абдуллаева добилась для него обследования частным врачом. 5 декабря 2024 года прокурор предложил приговорить Абдуллаева к 10 годам лишения свободы.

Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по делу о неуплате налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!") с кадрами разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политубежище в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и экстрадирован в Азербайджан, где его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве. 1 октября 2019 года суд приговорил Абдуллаева к шести годам заключения. За 47 дней до окончания срока Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством Азера Тагиева по делу бывшего депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева 30 января было объявлено об обновлении судебного следствия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гюнай Исмайлова.

Это было связано с обращениями Абдуллаева к президенту Ильхаму Алиеву и генеральному прокурору страны, которые также поступили в суд, сказала защитница. Абдуллаев в своем обращении к президенту просил содействия в освобождении в связи с необратимым ухудшением его здоровья и состоянием его пожилой матери, отметила адвокат.

По ее словам, законодательство предусматривает обновление судебного следствия на любом этапе разбирательства до вступления приговора в законную силу. Однако, по ее словам, гособвинитель повторил Абдуллаеву содержание обвинительного акта.

Он сказал, что не совершал противоправных действий

"Гусейн Абдуллаев, выступая по видеосвязи из СИЗО, сказал, что не признает себя виновным по вменяемым ему преступлениям. Он сказал, что не совершал противоправных действий", - рассказала адвокат.

Тем не менее, продолжил адвокат, прокурор вновь предложил приговорить Абдуллаева к 10 годам лишения свободы с запретом на три года занимать должности. "Поскольку двух моих коллег не было в суде и изложить консолидированную позицию было невозможно, судья назначил следующее заседание на 13 февраля", - сказала адвокат.

Достоверных доказательств по инкриминируемым Абдуллаеву деяниям не было представлено. С другой стороны, по многим эпизодам Абдуллаева уже ранее судили по первому уголовному делу.

Исмайлова отметила, что защита будет просить суд оправдать Абдуллаева.

"Достоверных доказательств по инкриминируемым Абдуллаеву деяниям не было представлено. С другой стороны, по многим эпизодам Абдуллаева уже ранее судили по первому уголовному делу. Согласно законодательству, лицо не может быть дважды наказано за одно и тоже деяние", - отметила адвокат.

 По ее словам, у Абдуллаева сохраняются серьезные проблемы со здоровьем.

"Состояние Гусейна Абдуллаева остается тяжелым. Существуют серьезные риски и угрозы его здоровью и жизни. У него третья, самая тяжелая форма гипертонической болезни. У него тахикардия. У него сильный невроз. Человек провел шесть лет в тюрьме и сейчас вновь необоснованно грозит длительный срок. Это конечно угнетает его, по любому поводу он нервничает. Без эффективного лечения у него в любой момент может произойти обширный инфаркт", - сказала Исмайлова.

По настоянию защиты к Абдуллаеву стали пропускать частного врача, профессора Адиля Гейбуллу.

"Однако Гусейну Абдуллаеву не создают возможностей для инструментального обследования. Ему необходимо сделать МРТ сердца, провести стресс-тест обследование (на беговой дорожке), чтобы определить точное лечение. Пока только стали профессора Адиля Гейбуллу пропускать к нему и то нерегулярно. Профессор принимает меры по поддержанию стабильности организма, если надо - делает капельницы. И то каждый раз с трудом добиваемся пропуска его к Абдуллаеву. В последний раз он был у него в середине января, хотя нужно хотя бы дважды в неделю доктор был у Абдуллаева два раза, чтобы контролировать его состояние», - сказала адвокат.

Профессор Адиль Гейбулла сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Абдуллаев страдает ишемической, гипертонической болезнями, неврозом.

Он воздержался от подробных комментариев, отметив, что в ходе посещений Абдуллаева имеет возможность проводить инъекции под капельницей в санчасти СИЗО для поддержания стабильности кровяного давления. "Однако если бы Абдуллаева поместили в стационар, то он мог бы регулярно проходить обследования и в соответствии с результатами можно было бы корректировать курс лечения и и повысить его эффективность", - сказал врач.

 Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о повторном судебном следствии по делу Абдуллаева. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

 В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" ранее сказали, что Абдуллаеву оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с требованиями законодательства.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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