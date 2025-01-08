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18:39, 8 января 2025

Врач признал неэффективным лечение Абдуллаева в изоляторе

Гусейн Абдуллаев. Скриншот фото https://qafqazinfo.az/news/detailru/-28851, опубликованного 06.06.24.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врач Адиль Гейбулла, обследовавший в изоляторе бывшего азербайджанского депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева, признал у него неврологические и сердечные проблемы и указал на необходимость лечения в стационаре. Оглашение приговора Абдуллаеву назначено на 16 января. 

 Как писал "Кавказский узел", бывший азербайджанский депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, с августа его состояние серьезно ухудшилось и угрожает жизни. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о срочных мерах для обследования и медицинской помощи Абдуллаеву. 20 сентября защита Абдуллаева добилась для него обследования частным врачом. 5 декабря прокурор предложил приговорить Абдуллаева к 10 годам лишения  свободы.

Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по делу о неуплате налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!") с кадрами разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политубежище в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и экстрадирован в Азербайджан, где его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве. 1 октября 2019 года суд приговорил Абдуллаева к шести годам заключения. За 47 дней до окончания срока Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

На 16 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено заседание по делу Абдуллаева, на котором ему будет оглашен приговор, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гюнай Исмайлова.

Процесс над Абдуллаевым с заключительными выступлениями защиты и самого обвиняемого должен был состояться 19 декабря. Однако слушания были отложены по просьбе адвокатов, поскольку им понадобилось дополнительное время для подготовки к выступлениям, добавила Исмайлова.

Она подчеркнула, что у Абдуллаева сохраняются проблемы со здоровьем. Вместе с тем, Исмайлова отметила, что к Абдуллаеву вновь был допущен для обследования частный доктор, профессор Адиль Гейбулла.

Врач сообщил корреспонденту "Кавказского узла" что посетил Абдуллаева в Бакинском СИЗО-1 перед Новым годом.По его словам, Абдуллаев страдает ишемической болезнью сердца.

В целом, он же оценил состояние бывшего депутата как «невроз». "Гусейн Абдуллаев шесть лет провел в тюрьме, теперь ему вновь грозит длительное наказание. От этого он перманентно в состоянии нервного перенапряжения, у него невроз. Гусейн Абдуллаев также страдает ишемической болезнью", - рассказал врач.

Гейбулла сообщил, что взял с собой лекарства и на месте в СИЗО сделал Абдуллаеву "инфузию" (инъекции под капельницей) в присутствии врачей главного медицинского управления минюста. "Чтобы контролировать состояние Абдуллаева мне необходимо регулярно посещать СИЗО. Судья дал такое разрешение, но вопреки этому пенитенциарная служба не обеспечивает его исполнение", - сказал Гейбулла.

 По его словам, хотя Абдуллаев находится под наблюдением врачей СИЗО, однако в санчасть учреждения его не переводят, и он остается в камере. «Гусейну Абдуллаеву проводили инструментальное обследование, и даже вывозили в кардиологический центр. Однако такие обследования должны быть регулярными. Вот я пришел к нему, сделал инфузию, рекомендовал лекарства, он принял их, но от того, что его не помещают в стационар, где он мог бы получать и другие процедуры, эффективность лечения снижается.  Если бы мне позволили бы чаще ходить к нему, то можно было определить курс долгосрочного лечения. Хотя Абдуллаев находится под наблюдением медиков СИЗО, он не доверяет им и это связано, как он считает с несправедливостью, совершаемой против него", - отметил Гейбулла.

В пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что Абдуллаеву оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с требованиями законодательства.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что очередное заседание по делу Абдуллаева назначено на 16 января.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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