Аналитики разъяснили порядок компенсаций за крушение самолета Azerbaijan Airlines

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Если следствие установит, что к крушению самолета Azerbaijan Airlines причастна российская сторона, то вопрос о выплатах будет решен либо Баку и Москвой самостоятельно, либо решение по ним будет принимать международный суд.

Как информировал "Кавказский узел", посол России в Баку Михаил Евдокимов 28 января был приглашен в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении лайнера Azerbaijan Airlines. До сведения посла было доведено, что "публикация в российской прессе, а также со стороны некоторых официальных кругов России сообщений и репортажей дезинформационного характера против Азербайджана вызывает недоумение. Ранее, 28 января, МИД России выразило недоумение послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву после серии антироссийских публикаций в азербайджанских СМИ, посвященных крушению самолета Azerbaijan Airlines.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный". 29 января помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что результаты расследования причин крушения самолета будет предоставлена общественности в ближайшее время.

Аналитики в Баку указали на признаки внешнего воздействия на самолет

Пока предварительные официальные результаты расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines не опубликованы, ожидается, что они будут оглашены властями Казахстана. Тем не менее, эти результаты расследования – это итог сотрудничества трех сторон – Казахстана, Азербайджана и России, отметил аналитик и редактор информационного агентства Turan Шахин Гаджиев.

По его ожиданиям, результаты подтвердят озвученную официально азербайджанской стороной версию о причинах катастрофы "в результате внешнего воздействия", и в частности непреднамеренного обстрела средствами ПВО. Об этом, по словам Гаджиева, свидетельствуют характерные пробоины на фюзеляже самолета.

"Уже в первые дни азербайджанская сторона озвучила эту версию. В последующий период, по мере расследования, из утечек в провластных СМИ Азербайджана стали появляться подробности. Пока, по неофициально подтвержденной информации, самолет был сбит из установки "Панцирь", доставленный в Чечню из Сирии. Конечно, не было прямого попадания, иначе самолет взорвался бы в воздухе. По самолету попала шрапнель, разлетевшаяся после взрыва ракеты в воздухе. Характер пробоин свидетельствует именно о поражении шрапнелью. Кроме того, два выживших в самолете человека – бортпроводник и пассажирка – были ранены, когда самолет был еще в воздухе. Видимо взрыв ракеты произошел на отдаленном расстоянии от места взрыва в воздухе и потому самолет был частично поврежден и мог продолжать полет еще какое-то время", – сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Косвенным свидетельством достоверности выводов Баку, аналитик назвал то, что Кремль не опровергает версию о том, что самолет был сбит средствами ПВО. "Официальные лица России не опровергают азербайджанскую позицию. Они лишь предлагают дожидаться окончания расследования", – отметил Гаджиев.

Он исключил утверждения о предполагаемом попадании в самолет украинского дрона. "Дрон мог нанести ущерб только при прямом попадании. Если бы в самолет врезался бы БПЛА, он взорвался бы в воздухе", – пояснил аналитик.

В конечном итоге Москва вынуждена будет признать свою ответственность, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы. "То, что самолет был сбит российским ПВО признается и международными экспертами, и даже независимыми российскими специалистам, которые сейчас находятся вне РФ. Правительству РФ также придется признать ответственность за крушение самолета. Вероятно, это будет российской стороной обставлено как вынужденная мера с выставлением виноватыми украинцев, совершивших массовую атаку дронами", – сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Мнение о том, что за крушение самолета ответственна российская сторона, также высказал бывший член коллегии адвокатов Азербайджана и бывший следователь главного следственного управления МВД Намизад Сафаров.

Россия никак не сможет снять с себя ответственность. Очевидно найдут кого-то наказать, но не из числа высоких чинов

"Владимир Путин уже принес извинения за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве РФ. Это косвенное признание ответственности за крушение лайнера и гибель людей. Итоги расследования несомненно уже официально подтвердят, что самолет был подбит. После этого Россия никак не сможет снять с себя ответственность. Очевидно найдут кого-то наказать, но не из числа высоких чинов", – сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос выплатит ли Россия компенсации, Сафаров ответил, что для регулирования подобных случаев конкретных международных правовых документов нет. "Обычно стороны виновные за авиакатастрофу по доброй воле выплачивают компенсации семьям жертв, пострадавшим, а также возмещают материальный ущерб за уничтоженный самолет", – пояснил он.

Аналитик напомнил, что подобный прецедент в азербайджано-российских отношениях уже был. В ноябре 2020 года в самом конце 44-дневной войны, буквально над Нахичеванской автономной республикой был сбит российский вертолет. "Азербайджан возместил ущерб за уничтожение вертолета, выплатил компенсацию за гибель российских военных. Хотя, азербайджанская сторона могла бы отказаться от этого, так как инцидент произошел во время военных действий, и при этом российский вертолет сопровождал армянскую военную колонну и летел с выключенным транспондером", – отметил Сафаров.

Если российская сторона откажется выплачивать компенсации, то Баку может обратиться в международный арбитраж, причем это может быть сделано как государством, так и персонально семьями жертв и пострадавшими, продолжил аналитик. Он предположил, что в случае судебного разбирательства власти Азербайджана возьмут на себя подачу исков.

"Семьи жертв и пострадавшие пока публично не поднимали требований о компенсациях. AZAL им выплатила материальную помощь в размере 40 тысяч манатов (24 тысячи долларов) на каждого погибшего и по 20 тысяч манатов (12 тысяч долларов) на каждого пострадавшего. Однако это несопоставимые ущербу суммы. В международной практике компенсации исчисляются сотнями тысяч долларов, а то и миллионами. Очевидно граждане полагаются в этом вопросе на действия азербайджанского правительства", – отметил Сафаров.

Российские аналитики указали на неясность в катастрофе с самолетом Azerbaijan Airlines

Для того, чтобы точно установить, что в действительности произошло с самолетом Azerbaijan Airlines, нужна специальная процедура, когда самолет реконструируют на основании его обломков в специальном ангаре и восстанавливают полную картину произошедшего, отметил военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

"Есть разные мнения о произошедшем. Но я полагаю, что если бы это был ЗРК, то самолет немедля бы упал и врезался в землю, как это было с "Боингом" в 2014 году и с украинским самолетом, который был сбит в Иране комплексом "Тор", а не долетел бы до Актау, где он и разбился при не очень удачной посадке на брюхо", – сказал Фельгенгауэр корреспонденту "Кавказского узла".

8 января 2020 года Boeing 737-8KV авиалиний Украины, выполнявший рейс Тегеран – Киев, через три минуты после взлёта был сбит двумя ракетами, выпущенными с базы ВВС Ирана, и упал в 15 километрах от аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек. Власти Ирана заявили, что самолет потерпел катастрофу по техническим причинам, отрицая, что он мог быть сбит, однако позже признали, что самолет был сбит ПВО, отметило 21 января 2020 года РБК.

Относительно катастрофы Azerbaijan Airlines в Актау достоверно известно лишь то, что был налет украинских дронов, отметил капитан первого ранга Василий Дандыкин. "Сейчас есть много заявлений, особенно с азербайджанской стороны. Но для того, чтобы понять, что же произошло, нужно разбираться и разбираться. Пока ясно одно – при налете дронов самолет должен был срочно уходить в сторону", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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