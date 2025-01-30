Продлен срок работы мониторинговой миссии ЕС в Армении

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Послы европейских стран одобрили продление мандата миссии ЕС, которая работает в приграничных регионах Армении.

Как писал "Кавказский узел", присутствие наблюдателей Евросоюза в Армении мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает риски провокаций, указали азербайджанские аналитики, комментируя декабрьское высказывание Ильхама Алиева. Миссия ЕС стала сдерживающим фактором, не допускающим эскалации конфликта, возразили их оппоненты из Еревана. 10 января Европейский союз предложил продлить истекающий в феврале мандат гражданской миссии ЕС в Армении еще на два года.

23 января 2023 года Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС в феврале того же года.

О продлении срока наблюдательской миссии ЕС в Армении сообщило Радио Азатутюн со ссылкой на своего редактора по европейским вопросам Рикарда Йозвяка, передал корреспондент «Кавказского узла».

«Послы европейских стран одобрили на встрече в Брюсселе продление миссии ЕС, согласно которой европейские наблюдатели останутся в приграничной зоне Армении еще на два года до 19 февраля 2027 года», - цитирует Йозвяка Радио Азатутюн.

Неизменными останутся состав и численность миссии – 165 международных и 44 местных сотрудников. Зона наблюдения распространяется вдоль всей армяно-азербайджанской границы, включая нахичеванский участок, указано в публикации.

«При этом соглашение должно быть ратифицировано министерствами иностранных дел стран Европейского союза, что является формальностью, учитывая согласие послов ЕС продлить срок миссии в Армении», - говорится в сообщении.

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