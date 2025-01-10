ЕС предложил продлить мандат миссии наблюдателей в Армении

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Европейский союз предложил продлить истекающий в феврале мандат гражданской миссии ЕС в Армении еще на два года.

Как писал "Кавказский узел", присутствие наблюдателей Евросоюза в Армении мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает риски провокаций, указали азербайджанские аналитики, комментируя декабрьское высказывание Ильхама Алиева. Миссия ЕС стала сдерживающим фактором, не допускающим эскалации конфликта, возразили их оппоненты из Еревана.

23 января 2023 года Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС в феврале того же года.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас предложила продлить мандат гражданской миссии ЕС в Армении еще на два года.

"Страны-члены приветствовали это предложение и в настоящее время обсуждают необходимые правовые акты с соответствующими органами Совета Европейского Союза. Решение Совета о продлении ожидается в ближайшие дни", - цитирует ответ пресс-службы верховного представителя ЕС Радио "Азатутюн" .

Азербайджан неоднократно выражал претензии по поводу нахождения на территории Армении гражданской миссии ЕС, обвиняя ее "в шпионаже и подрыве стабильности в регионе" и требуя прекратить деятельность миссии на границе.

В пресс-службе верховного представителя заявили, что "мандат миссии ЕС в Армении совершенно ясен”. “Наблюдать и сообщать на месте о ситуации на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении и способствовать усилиям ЕС в вопросе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении о целях наблюдателей.

Миссия отмечает, что с начала ее деятельности вооруженных инцидентов в приграничных районах значительно сократилось. Кроме того, ЕС регулярно информирует Азербайджан о деятельности миссии.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному ТВ, что вопрос нахождения миссии в Армении обсуждается с Баку, и "армянская сторона предложила Азербайджану убрать наблюдателей с тех участков границы, где уже прошла делимитация".

Спикер парламента Ален Симонян, в свою очередь, выражал надежду, что наблюдательная миссия ЕС останется в Армении "как минимум до подписания мирного договора с Азербайджаном". "Азербайджан часто заявляет о передвижении армянских войск, о возможной подготовке нападения, и присутствие миссии ЕС необходима , чтобы зарегистрировать истинное положение вещей", - заявил ранее Симонян журналистам.

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