Аналитики оценили приостановку безвиза для чиновников из Грузии

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Приостановка Евросоюзом безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов вряд ли окажет серьезное влияние на правящую партию, но создаст дискомфорт для чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 24 января послы 27 стран ЕС по предложению Еврокомиссии одобрили приостановку безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

27 января Евросоюз принял решение о введении визового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Венгрия отказалась поддержать это решение и приостановить соглашение с Грузией о либерализации визового режима. Также решение не поддержала Словакия.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что наблюдаемый в Грузии "откат от демократии" не могли оставить без реагирования. Чиновники, если примут решение посетить страны ЕС по дипломатическому или служебному паспорту, должны будут обратиться за получением визы. "Нашей целью было не наказание грузинского народа, стоящего на улицах и требующего демократической европейской Грузии, а наказание тех лиц, кто несет ответственность за репрессии, запугивание, насилие. Именно поэтому мы приняли решение о том, что при поездке в Евросоюз владельцам дипломатических и служебных паспортов нужно будет вносить заявку на получение визы", - сказал Герчинский 28 января.

Один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили сошлись во мнении, что ограничение, принятое ЕС, не подействует на "Грузинскую мечту". Более того, они предполагают, что ЕС введет и другие санкции, но не только в отношении отдельных чиновников, а в отношении страны, которые вызовут экономические сложности.

Евросоюз демонстрирует то, с кем из правительства Грузии изъявят желание говорить, поскольку визы будут выдавать выборочно, считает Валерий Чечелашвили.

Однако, отметил он, на сегодняшний день нет предпосылок для того, что "Грузинская мечта" готова к компромиссам. Власти не могут не понимать, что каждым следующим решением Европейского союза, США и Великобритании сужается поле для политического маневра. "Со стороны ЕС это пока не так актуально, потому что требуется консенсус 27 стран. По решению о введении визового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов этот консенсус не требовался, поэтому оно и было принято", - сказал он.

Чечелашвили предполагает, что в будущем ЕС введет и другие санкции, поскольку в отношении учредителя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили приняли предупредительные меры.

Давид Дарчиашвили полагает, что после введения санкции ЕС в "Грузинской мечте" могут возникнуть разногласия, кого это укрепит в антиевропейских настроениях, а кто-то "задумается". "Однажды они поймут, что у правительства снизился уровень отношений с европейскими партнерами. Власти настолько укрепились в своем противостоянии всему и вся, внутри страны и вовне, что будут продолжать упорствовать. И тогда уже все зависит от введения санкций в отношении Грузии, когда возникнут экономические проблемы, в том числе и лично у них", - сказал он. Эксперт полагает, что дальнейшее введение санкций будет зависеть от дальнейших событий в Грузии.

Каха Гоголашвили назвал отмену безвиза для обладателей дипломатических и служебных паспортов "не убийственной санкцией", но мерой, способной создать "определенные неудобства". Эта санкция означает, что они визу за один день не получат, придется ждать от одной до двух недель ответ, и он не всегда будет положительный. Создана определенная нервотрепка, заранее нужно планировать, и может появится комплекс неполноценности – рядовой гражданин Грузии, показывая паспорт, едет в Европу, а высокопоставленный чиновник должен получить визу. Это – "относительное унижение". "Санкция подчеркивает, что для Европейского союза неприемлемо поведение "Грузинской мечты" в отношении своих граждан. Каким-то образом должны были на это отреагировать. Тем более, что у них не получается достигнуть единства и практически единственный инструмент – это визовый режим", – сказал он.

По его словам, ЕС сохранил безвизовый режим для широких слоев населения Грузии, для которого это важно, поскольку "Грузинская мечта" испортила отношения с ЕС вопреки воле народа. Власти страны теперь пытаются оправдаться за свои действия и сохранить свое влияние на электорат. Власти не стараются сохранить с Евросоюзом наилучшие отношения, больше беспокоясь о собственной власти.

Эксперты обратили внимание, что нет публичной информации о европейских поездках чиновников, отметив, что известно только об очень частых поездках в Италию мэра Тбилиси, генерального секретаря "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который, будучи футболистом, играл за итальянские футбольные команды "Дженоа" и "Милан". Гоголашвили не исключил, что Каладзе может вести бизнес в Италии, иметь недвижимость, там рождены и его дети.

Чечелашвили сообщил, что высокопоставленные грузинские чиновники периодически посещают Европу и в личных целях, была распространена информация об отдыхе в Италии на озере Комо и на Лазурном берегу.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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