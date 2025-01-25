Послы 27 стран ЕС одобрили приостановку безвизового режима для дипломатов и чиновников из Грузии

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По предложению Еврокомиссии постоянные представители 27 стран ЕС одобрили приостановку безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз использует санкции как инструмент шантажа.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили приостановку безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии. Официально это решение утвердят 27 января. После вступления в силу этого решения, обладатели паспортов за получением виз в шенгенскую зону должны будут обратиться в консульство на общих основаниях, пишет 24 января "Грузия-онлайн".

20 декабря Еврокомиссия предложила приостановить безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Для коротких поездок (до 90 дней в течение 180 дней) дипломаты, чиновники и членов их семей, согласно предложению, смогут въезжать в страны Евросоюза только по визам.

Согласно предложению, для коротких поездок (до 90 дней в течение 180 дней) дипломаты, чиновники и члены их семей смогут въезжать в страны ЕС только по визам. Инициатива не затронет обладателей обычных грузинских паспортов. Для них сохранят право безвизового въезда в ЕС для краткосрочных поездок. Свое предложение Еврокомиссия обосновали репрессиями грузинских властей против мирных протестующих, оппозиционных политиков и независимых средств массовой информации.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз использует санкции для оказания давления на власти страны и шантажирует их. «Санкции использовались как инструмент шантажа против страны. Единственным интересом было вовлечь страну в войну, но ни в коем случае нам не позволили бы сделать шаг, который привел бы к разрушению страны. Следовательно, этот шантаж не будет иметь никакого эффекта ни при каких обстоятельствах», - сказал 24 января Кобахидзе, чьи слова которого привела в сообщении пресс-служба правительства Грузии и перевела корреспондент "Кавказского узла".

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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