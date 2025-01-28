Источник сообщил о гибели бойца "Ахмата" в Белгороде

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Боец батальона "Ахмат" погиб в Белгороде в результате взрыва боеприпасов, которые он и его сослуживцы хранили в частном доме.

Как информировал "Кавказский узел", поведение бойцов батальона "Ахмат" неоднократно вызывало нарекания со стороны жителей Белгородской области. Так, 1 августа 2024 года стало известно, что бойцы чеченских подразделений устроили стрельбу на городской площади города Валуйки Белгородской области, сняли это на видео и загрузили в интернет. Местные жители, комментируя этот ролик в соцсетях, указали на недопустимое поведение военнослужащих батальона "Ахмат" и потребовали от властей привлечь их к ответственности.

По словам жительницы Белгорода, она на добровольных началах поселила в своем доме бойцов батальона "Ахмат", которые платили ей только за коммунальные услуги. Военные хранили боеприпасы, и они взорвались. В результате один военный погиб, еще четверо получили ранения. На место происшествия прибыл сотрудник полиции, он также получил ранение в результате детонации, сообщил 27 января телеграм-канал "Астра"*.

Из-за взрыва эвакуировали около 40 жителей 17 соседних домов, повреждения получили два частных дома. После взрыва возник пожар, отметил источник 1 .

Управление МЧС по Белгородской области 25 января в своем телеграм-канале сообщило, что в этот день в 12.51 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме во 2-м Сургутском переулке в Белгороде.

Глава города Валентин Демидов в своем телеграм-канале отметил, что власти перекрывали въезд в микрорайон, чтобы не мешать работе пожарных.

Напомним, 31 мая 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР, а 4 июня предложил президенту России направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами. 13 июня 2024 года Кадыров отчитался, что батальон "Запад-Ахмат" отправится в Белгородскую область, где будет задействован в предотвращении диверсий.

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