RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:51, 28 января 2025

Боец с Кубани убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Занин из Балаковского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 648 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 26 января стало известно, что на Украине убит Максим Сикорский из Туапсе. Он стал, по меньшей мере, 647-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащий Виталий Занин убит в зоне военной операции, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Балаковская правда" со ссылкой на главу Балаковского района Сергея Барулина.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 648 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:01, 28 января 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
20:33, 27 января 2025
Житель Нальчика заподозрен в дискредитации армии
18:55, 27 января 2025
Два жителя Краснодара арестованы по делу о поджоге сотовой вышки
17:25, 27 января 2025
Бывшая судья Хахалева задержана в аэропорту Баку
16:15, 27 января 2025
Роскомнадзор отказал "Черновику" в регистрации телеграм-канала
15:30, 27 января 2025
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
Все события дня
Новости
Волонтеры на пляже собирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 09.01.25, https://t.me/opershtab23/10176
05:55, 28 января 2025
Экологи поддержали отказ Слюсаря принимать мазут из Анапы
Часть танкера "Волгонефть-239". Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 27.01.25, https://t.me/opershtab23/11252
22:19, 27 января 2025
Морспасслужба отчиталась о подготовке утилизации танкера близ Тамани
18:55, 27 января 2025
Два жителя Краснодара арестованы по делу о поджоге сотовой вышки
Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия
17:25, 27 января 2025
Бывшая судья Хахалева задержана в аэропорту Баку
Пляж в Анапе. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
14:57, 27 января 2025
Более 175 тысяч тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Кубани
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Все блоги
Справочник
Газета "Черновик". Фото http://chernovik.net/ «Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Телеграм-канал "Черновик". Фото: chernovik.net https://chernovik.net/content/lenta-novostey/telegram-soglasilsya-na-peredachu-specsluzhbam-lichnyh-dannyh-polzovateley
27 января 2025, 18:09
Пользователи Telegram выступили в поддержку "Черновика"

Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
27 января 2025, 14:16
Стали известны подробности уголовного дела Магомедова

Электрошокер. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
27 января 2025, 10:17
Магомедов добился резонанса вокруг своего дела

Шествие в Тбилиси. 26 января 2025 года. Кадр видео, опубликованного в телеграм-канале Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/36425
26 января 2025, 16:56
Участники протестов в Тбилиси призвали освободить задержанных

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше