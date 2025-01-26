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11:19, 26 января 2025

Боец из Туапсе убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Сикорский убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 647 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 24 января представителя власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 646 бойцов из Краснодарского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Военнослужащий из Туапсе Максим Сикорский убит в военной операции на Украине, сообщила 21 января в своем телеграм-канале администрация города.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 647 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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