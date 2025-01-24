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00:14, 24 января 2025

Одиннадцать бойцов из Сочи убиты в военной операции

Мемориальная доска Рашиду Хушту. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сочи от 23.02.24, https://t.me/officialsochi/37752?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кирилл Корф, Константин Фоменко, Александр Антонян, Федор Белошапко, Антон Черногоров, Рашид Хушт, Андрей Соловьев, Алмаз Сафин, Андрей Таврин, Николай Данильченко и Станислав Юрко. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 646 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 635 бойцов из Краснодарского края.

Матрос Кирилл Корф в декабре 2023 года убит  военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Сочи в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски на фасаде Сочинского колледжа поликультурного образования, который окончил Кирилл. 

Ранее власти города сообщали, что в военной операции убиты Константин Фоменко, Александр Антонян, Федор Белошапко, Антон Черногоров, Рашид Хушт, Андрей Соловьев, Алмаз Сафин, Андрей Таврин, Николай Данильченко и Станислав Юрко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 646 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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