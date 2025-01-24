Одиннадцать бойцов из Сочи убиты в военной операции

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Кирилл Корф, Константин Фоменко, Александр Антонян, Федор Белошапко, Антон Черногоров, Рашид Хушт, Андрей Соловьев, Алмаз Сафин, Андрей Таврин, Николай Данильченко и Станислав Юрко. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 646 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 635 бойцов из Краснодарского края.

Матрос Кирилл Корф в декабре 2023 года убит военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Сочи в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски на фасаде Сочинского колледжа поликультурного образования, который окончил Кирилл.

Ранее власти города сообщали, что в военной операции убиты Константин Фоменко, Александр Антонян, Федор Белошапко, Антон Черногоров, Рашид Хушт, Андрей Соловьев, Алмаз Сафин, Андрей Таврин, Николай Данильченко и Станислав Юрко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 646 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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