Пользователи Telegram выступили в поддержку "Черновика"

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Авторы комментариев к новости об отказе в регистрации телеграм-канала "Черновика" выразили поддержку редакции издания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня "Черновик" опубликовал обращение к читателям, в котором сообщил, что 23 января Роскомнадзор отказал в регистрации телеграм-канала издания в «реестре блогеров». Журналисты издания сочли это актом цензуры, направленным "на подавление независимых информационных площадок", и объявили о создании нового телеграм-канала.

Новый телеграм-канал "Черновика", созданный 23 января, насчитывает, по состоянию на 18.09 мск, 717 подписчиков (на первый телеграм-канал издания подписаны 48,3 тысячи пользователей).

В нем опубликованы несколько обращений читателей в поддержку издания. "Черновик", не вешайте нос. Воистину за каждой тяготой следует облегчение. Этот мир не создан для отдыха. Вы трудитесь и мы постараемся поддерживать вас тем, чем сможем", - говорится в одной из публикаций. "Черновик" останется рупором дагестанского народа!" – заявил другой читатель издания.

Дагестанское издание "Новое дело" сделало в своем телеграм-канале репост обращения "Черновика". Под ним оставил комментарий пользователь Achmedov Magomed. "Черновик - это был честный, мощный, своевременный и нужный проект. И он не должен уйти в небытие", - написал он.

В поддержку "Черновика" высказались и авторы нескольких комментариев к публикации телеграм-канала «Что там у дагестанцев?». "Пусть "Черновик" остаётся, как он есть", - написал, в частности, D. "Черновик" нужен нам... Жаль, если его закроют, они реально решали многие проблемы по ЖКХ, сам туда писал и всегда помогало", - поделился Muad'Dib.

Напомним, в ноябре 2022 года "Черновик" заявил о давлении со стороны властей, вынудивших редакцию прекратить выпуск печатной версии газеты.

Общественно-политический еженедельник "Черновик" издается в Дагестане с 2003 года, говорится в справке "Кавказского узла" "«Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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