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09:23, 27 января 2025

Пожар произошел в ростовском СИЗО-1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за короткого замыкания произошел пожар в одном из административных зданий СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где в июне арестанты захватили заложников.

По данным управления ФСИН по Ростовской области, в одном из помещений ростовского СИЗО-1, где в июне 2024 года арестанты захватили заложников, произошел пожар.

Возгорание возникло в одном из административных зданий, площадь пожара составила пять квадратных метров, пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание проводки. Распространившаяся в телеграм-каналах информация о том, что пожар произошел из-за взрыва, не соответствует действительности, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщение о том, что в СИЗО-1 произошел взрыв, а затем пожар, сегодня в частности опубликовал телеграм-канал "Shot". Источник сообщил о самом инциденте, не приведя при этом подробностей.

Про взрыв в ростовском СИЗО-1 также сегодня сообщил телеграм-канал "ВЧК-ОКПУ", указав, что он будто бы произошел в одном из помещений изолятора.

Спасатели быстро потушили пожар в ростовском СИЗО-1 из-за малой площади, изолятор работает в штатном режиме, отметил сегодня телеграм-канал "Mash".

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня 2024 года арестанты ростовского СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*, потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что в учреждениях ФСИН не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции и нарушению правил безопасности ради личной выгоды.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом. 

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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