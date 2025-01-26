Участники протестов в Тбилиси призвали освободить задержанных

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Жители Грузии провели шествие с требованием освободить всех задержанных на акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", 25 января студенты и преподаватели двух вузов провели шествие по улицам Тбилиси с требованием освободить задержанных на акциях протеста. В тот же день сторонники евроинтеграции провели несколько акций в Тбилиси и Батуми.

В Тбилиси прошло шествие под лозунгом "Против полицейского режима", его участники потребовали освободить всех задержанных на акциях протеста, сообщает "Интерпрессньюс".

Участники шествия от станции метро "Дидубе" к зданию полиции на проспекте Церетели держат плакаты с надписями: „Несправедливый суд!”, „Бойтесь народной силы!”, „Освободить задержанных за народ!” и скандируют “Свободу узникам режима!”, “ Освободить задержанных за народ!”, пишет издание.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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